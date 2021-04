Sebastián Antonelli se despertó un día con 30 mil pesos extra en su cuenta bancaria y una serie de mensajes en su celular. Y es que una persona le había transferido por error y le solicitaba que le devuelva el dinero.

Cauto, Sebastián primero habló con ese sujeto, aclaró la cosas y luego, con una actitud honesta, devolvió la plata. Después fue a Twitter y escribió: "Un desconocido me transfirió 30 lucas por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelot*do...".

Gracias a todos por los mensajes.



Al parecer la historia es digna de unos minutos de radio.



— Sebastian Antonelli (@seba_antonelli) April 7, 2021

Seguramente no se imaginó que esa publicación se viralizaría como lo hizo y alcanzaría los 49,5 mil me gusta que tiene al día de hoy. Además, se llenó de respuestas de gente que lo felicitaba, le agradecía y admiraba su decisión.

Tras esto llegaron las entrevistas, las apariciones de TV y, por supuesto, la sorpresa. Luego de esa vorágine, reflexionó: "Que lindo seria que fuese algo normal e intrascendente, estaríamos hablando entonces de un mundo un poco mejor...".