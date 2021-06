El Sindicato de Peones de Taxis levantó el paro previsto para este viernes en la ciudad de Córdoba.

Los representantes del gremio se reunieron este jueves con las autoridades del Palacio 6 de Julio y acordaron avanzar en los puntos en conflicto.

Un aumento del 30% en la tarifas de los autos amarillos y la garantía de acceso a la vacunación contra el coronavirus fueron los planteos principales de los taxistas.

“Estamos reclamando que haya una actualización de las tarifas de no menos del 30%. También seguimos exigiendo que todos los choferes sean vacunados contra el coronavirus ya que por nuestra actividad estamos continuamente expuestos y a pesar de las promesas, hasta ahora no nos vacunan. Finalmente, vamos a reclamar por mayores controles con relación al transporte ilegal que compite con nosotros. No sólo nos oponemos a la llegada de Uber, sino también pedimos que se controle a la enorme cantidad de empresas y autos no autorizados que trabajan en la ciudad”, le dijo Miguel Arias, titular del gremio, a cba24n.com.ar.

En horas de la tarde el representante de los peones de taxis aseguró que la posible suba de la bajada de bandera se concretaría entre el 15 y el 20 de junio. Además señaló que se les permitirá anotarse por el Ciudadano Digital para acceder a las dosis de vacuna contra el Covid-19.