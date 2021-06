Una partida con más de 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas en forma conjunta entre Argentina y México, llegó hoy desde los Estados Unidos, y el país ya superó los 20 millones de fármacos contra el coronavirus, recibidos desde diciembre, cuando comenzó en el país el Plan Estratégico de Vacunación nacional.

El vuelo Uc1407 de la compañía Latam Cargo Colombia arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 17.45, procedente de Miami y en la estación aérea fue recibido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, entre otras autoridades.

El viernes se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización "con carácter de emergencia" concretó en las últimas horas el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

la ministra de salud, Carla Vizzotti, anunció también la llegada del contrato celebrado con Sinopharm por el que se recibirán 2 millones de dosis en junio y 4 millones el mes siguiente.