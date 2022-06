"Lunes 6/6. El pan no se cobra". Esto decía el cartel de la panaderia Lo de Juancho de Villa del Rosario.

Juan Navarro es un panadero que regala pan a sus clientes una vez al mes. Dedica su tiempo, energía y costos a producir pan para los que más lo necesitan.

"No me sobra nada. No soy millonario. Pero si uno tiene ganas, se puede", expresó a Crónica Matinal.