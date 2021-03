Un hombre fue multado con 40 mil pesos por el canto de su gallo. Ocurrió en Coronel Moldes, provincia de Buenos Aires.

Los vecinos lo denunciaron porque el canto del animal a la madrugada lo consideraban un "ruido molesto".

Vicente Castellucci , dueño del gallo en cuestión, aseguró que el conflicto venía de hace tiempo. Ante el primer vecino que le reclamó, justificó que lo necesitaba porque "no tenía despertador".

Le siguieron 10 vecinos más. Incluso hasta le pidieron que "le tapara la cabeza al gallo para que no cante".

Ante el monto de la multa, Castellucci adelantó que le pareció excesiva y que no la pagará: “Nunca pensé en los 72 años que tengo, que me iba a pasar esto con un gallo. No sé qué irá a hacer el municipio con esto, pero yo no lo vendo, ni lo mato. El gallo muere conmigo”.

Desde el municipio, el intendente expresó: “El vecino del gallo había sido denunciado por varios pero especialmente por uno. Había uno que protestaba por el árbol y el otro por el gallo. Llegaron a un acuerdo: uno podaba la planta y el otro movía el gallo o lo ponía en un lugar oscuro. El vecino que tenía que podar el árbol cumplió y el otro no. El juez de faltas determinó la multa. Y ahora puede hacer el descargo o pagar de forma voluntaria para que pague la mitad. Yo quiero a los animales e incluso tengo gallos. Me parece una cosa de color lo que pasó. Estas cosas tienen que resolverse con diálogo".