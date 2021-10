Lucía Nieva es licenciada en Ciencias Políticas y docente de historia en el Colegio Padre Claret. Es una férrea defensora de la Educación Sexual Integral (ESI) y lo interesante es cómo la aplica en una materia que, a priori, parece no guardar relación.

Nievas no tuvo ESI ni en la escuela ni en su formación docente, conoció la Ley en 2014. "Me voló la cabeza", dijo. Además, admitió que muchos de los contenidos que la ESI propuso no eran novedosos en la vida cotidiana. "Son situaciones que existieron siempre, la cuestión es que de esos temas no se hablaban", afirmó.

Lucía manifestó que no es sencillo llevar la ESI a la escuela porque no están solo los estudiantes, las estudiantes y les estudiantes, sino que "también hay toda una familia y la comunidad educativa en general".

Por otro lado, aseguró que la educación sexual siempre estuvo en el sentido de que la ESI no vino a incluir la sexualidad a la escuela. "Lo que viene a traer la ESI es el modo de enfocar la educación sexual desde una mirada integral porque cuando la educación sexual existió estaba vinculado con una mirada biologicista y moralizante de los cuerpos", explicó.

¿La ESI en una clase de historia?

Lucía Nievas es docente de historia de segundo año de secundaria e intenta aplicar contenidos de la ESI en el programa curricular de la materia. La duda es cómo y de qué manera lo logra hacer.

En primer lugar, explicó que muchos de las reflexiones que lleva al aula son cosas que la han interpelado a ella como adolescente. De esa forma, señaló qué tipo de reflexiones plantea en clase:

"Poder pensar qué lugar, demostrable por la ciencia, tenían las mujeres efectivamente en la historia ,en la prehistoria por ejemplo, en la antigüedad. El rol que tenían son mucho más liberales incluso si pensamos en la actualidad en civilizaciones anteriores a Cristo como la egipcia"

Entonces, contó que uno de los contenidos de la ESI que aplicó recientemente en la materia fue el análisis qué cuerpos se mostraban, qué cuerpos no y cómo se mostraban en diversos medios masivos.

"La consigna se vinculaba con que les chiques puedan ver qué tipo de mujer mostraban las series en Netflix, los emprendimientos o las marcas de ropa en Instagram, que las chicas siempre cuentan que ven. Qué tipos de mujeres tienen las tapas de las revistas, en las películas, en las canciones. Qué tipo de mujeres se representan", explicó Lucía.

Los resultados, relató la docente, fueron rápidos, sencillos y previsibles: "El prototipo de cuerpo era uno y que era muy distinto de la realidad que nos muestra solamente el aula".

De esa forma, ese análisis e interpretación conllevó un trabajo que realizaron los alumnos, en la que estos propusieron desarrollar una revista donde pudieran entrevistar a una mujer que no hubiera sido tapa con esos patrones hegemónicos.

Qué y cómo se debe plantear la Educación Sexual Integral

En primer lugar, la docente aseguró que el aprendizaje debe ser mutuo con los chicos y las chicas. A su vez, manifestó que los alumnos no deben quedarse con los contenidos teóricos de la ESI, sino que deben tomar las herramientas que les brindan y, de esa forma, repensar esas prácticas.

"Hay ciertos límites respecto del cuerpo y el consentimiento abusivas, de acoso que uno lo naturalizaba. Cuando la ESI se pone en juego se plantea que eso no puede pasar", expresó.

Además, indicó que la ESI tiene como objetivo poder plantear a los hombres qué se puede hacer y qué no: "Eso sí es una novedad que viene a traer la ESI como preventivo de situaciones que viene a erradicar".

Por otro lado, planteó que la ECI no debe plantearse solo en el aula sino en otros escenarios de la vida cotidiana:

"La ESI tiene que formar parte de la escuela pero tiene formar parte de la vida porque cuando la ESI no estuvo uno puede evidenciar las problemáticas que efectivamente están ante la falta de ese tipo de educación. La ESI viene a visibilizar a quienes fueron invisibilizades históricamente. Si estamos hablando de un contenido, un programa, que implica pensar en vínculos empáticos, libres, inclusivos, diversos que vienen a sanar no podemos negarlo porque la ESI viene a traer eso: libertad"