El dirigente Luis D'Elía, de 63 años, cumple arresto domiciliario desde comienzos de abril y dio positivo en coronavirus.

Desde hace tres días se encuentra internado en el Santorio Otamendi, donde le confirmaron el cuadro de Covid-19.

"Estoy mal, hace tres días que estoy internado. Anoche me confirmaron que era positivo el hisopado de Covid-19", afirmó, en diálogo con Radio Con Vos.

"Mi estado general es como una gripe muy fuerte y un dolor muy fuerte en la espalda. Yo tengo ocho o diez días de pelea con el bicho este y el médico me dijo que recemos para que no me agarre los pulmones", contó.

Manifestó no saber cómo se contrajo el virus: "Vivo con mi compañera y su hija, tengo la pulsera, no salgo. Entiendo que vino por cuando salían a hacer compras", expresó.

Ahora, por protocolo, aguardan conocer los resultados de los testeos de las personas que conviven con el político.

D'Elía fue condenado a tres años y nueve meses de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca en 2004 en reclamo por el asesinato de un referente social de su agrupación, Martín "Oso" Cisneros. En ese momento, D'Elía era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social.