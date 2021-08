El precandidato a senador nacional por Córdoba, Luis Juez, visitó este sábado la localidad de Valle Hermoso y criticó algunos aspectos del gobierno nacional y del provincial. Aseguró además que "estamos viviendo un momento institucional muy delicado".

"Ayer nomás marchábamos en el aniversario de la muerte de Blas Correa. Y hoy no hay forma de no decir que, mientras que a ese pibe lo fusilaba la policía por no detenerse -porque la orden era que no podías circular- el presidente hacía lo que le venía en ganas en Olivos”, señaló Juez.

En su recorrido, enmarcado en la campaña para las elecciones legislativas, estuvo acompañado por los concejales Daniel Spadoni y Daniel Pino, como así también de autoridades del Frente Cívico de Cosquín, Villa Giardino, La Cumbre y Capilla del Monte.

“En septiembre se van a elegir cuáles de las representaciones de Cambiemos se le va a parar desde Córdoba ante el gobierno nacional en noviembre. Un gobierno que se está llevando por delante todo. Un gobierno que ayer decía que en agosto va a vacunar a siete millones de argentinos. Justo ahora que empieza la campaña electoral", planteó el precandidato.

Entre otros temas, Juez hizo hincapié en su historia política contra la corrupción: “Nos ganaron los corruptos. No tengo vergüenza en decirlo. Pero nosotros seguimos en el mismo equipo. No me voy a convertir en un bandido para ganar las elecciones”.