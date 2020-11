El expresidente Mauricio Macri se sumó al tsunami de despedidas que provocó en las redes sociales la muerte de Diego Armando Maradona.

"Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio", expresó Macri.

El astro futbolístico y el expresidente de Boca Juniors mantuvieron un histórico enfrentamiento que reverdeció en octubre pasado. En una entrevista Macri dijo que fue capaz de echar a Maradona para concretar su proyecto en la institución xeneize.

“Cuando yo llegué a Boca, para poder lograr lo que soñaba, tenía que construir un puente entre toda esa vehemencia y pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas un club tampoco puede funcionar. Para eso tuve que hacer algo durísimo, durísimo porque también era mi ídolo, el de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó», explicó Macri.

La respuesta del campeón del mundo no tardó en llegar a través de un posteo en Instagram. "A vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos", aseguró el 10 de la selección. Además agregó: "Esa fue una decisión mía y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tirés, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre".

A fines de 1995 Maradona apodó a Macri "cartonero Báez" en relación al testigo del asesinato de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón. "Si piensa que los jugadores de Boca somos empleados de SEVEL está muy equivocado", dijo frente al intento de recortar las primas del plantel.