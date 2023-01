Ana Paiva, mamá de Sofía Sosa, la joven de 24 años asesinada a apuñaladas por su ex pareja José Luis Gómez, delante de su hijito de 4 años, dialogó con Radio Universidad tras la marcha que se realizó pidiendo justicia.

Paiva manifestó su dolor e indignación por la desprotección institucional que tuvo su hija.

Vale recordar que Gómez aprovechó el contexto de la final de la Copa del Mundo de fútbol que jugó Argentina con Francia, para perpetrar el ataque, llegándose a la casa de la victima.

Sofía había sido amenazas de muerte a través de audios, donde decía que la iba a atacar a ella y al pequeño. Según relatan algunos testigos, estuvo dos años con Gómez y luego volvió, porque “él le decía que iba a cambiar”.

“Nosotros somos gente trabajadora, de bien, mi hija fue a hacer la denuncia como corresponde y le dieron un botón antipanico sin pilas”, expresó la madre de Sofía.

“La familia de él no hizo nunca nada. No podes tener un hijo que amenaza de muerte y no hacer nada”, argumentó con mucho pesar.

El asesino en su momento se dio a la fuga, incluso intentó quitarse la vida, pero luego fue detenido. En el hecho también resultó con heridas de arma blanca un amigo, que fue internado en el Hospital de Unquillo.

Sofía había formulado la denuncia, tras recibir amenazas por parte del agresor, contaba con un botón antipánico desde el pasado jueves, cuando había asistido al Polo de la Mujer y vivía con su hijo de cuatro años que se encontraba en la vivienda

En la causa interviene el fiscal Pablo Cuenca Tagle.