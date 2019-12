El presidente de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, Manuel San Pedro, fue parte de los conversatorios de fin de año de Entre Nosotros Rebeca y se refirió a varios puntos: la actualidad y el futuro de los SRT y un análisis de cómo observa al nuevo gobierno nacional.

Nuevo gobierno

El presidente de los SRT puntualizó sobre el cambio en la administración de la Argentina: "Se abre una perspectiva diferente de lo que venía produciéndose a nivel nacional. Una perspectiva con muchas expectativas en muchos sectores populares, con algunas incertidumbres y temores en otros, donde es muy difícil hoy hacer una correcta interpretación de cómo se van a dirimir interna y externamente, dentro de lo que es la coalición de gobierno", inició.

La unidad del peronismo ante las elecciones constituyó para San Pedro un "enorme esfuerzo político" y fue "el hecho más significativo y de mayor relevancia política del año en curso. Esta coalición electoral que ha reunido a una fuerza política que se había venido degradando en los últimos años por diferentes posturas, en algunos casos, marcando diferencias, o contrarias, respecto de lo que era el ejercicio del gobierno principalmente en los últimos dos mandatos de Cristina Kirchner. Esa fragmentación y esa diáspora terminó constituyendo una reserva de oposición dentro del propio peronismo, pero jugando por fuera", expresó.

Adujo que la decisión de Cristina Kirchner de poner como cabeza de fórmula a Alberto Fernández define cuál fue la contribución de este último a la fórmula."En la discusión sobre quién aporta los votos tiene un doble análisis: quién aportó el piso de los votos, pero quién permitió extender ese piso de los votos. Y la estrategia para extender ese piso de los votos fue la unidad. El artífice de la unidad, más allá del gesto de generosidad y conveniencia política de Cristina de dar un paso al costado, el artífice de esa recuperación de votos primero dentro del PJ y después la gran figurita difícil, que fue convocar a Massa dentro del espacio, terminó consolidando hoy un plafón electoral que el ejercicio del poder impone una agenda distinta a la conformación de esa unidad", según señaló San Pedro.

Ahora, el desafío de esa coalición electoral en la crisis será "sortear esa urdimbre electoral y transformarla en una coalición de gobierno que pueda dirimir sus diferencias internamente sin afectar la gobernabilidad y sin afectar eventualmente ciertos propósitos nobles y claramente marcados de recuperación de algunos sectores que han sido muy castigados en esta crisis".

La coyuntura política y los SRT

Respecto al discurso de asunción de Alberto Fernández, en el segmento relativo a los medios, donde el presidente afirmó que redireccionará la pauta publicitaria de los medios con otros fines, San Pedro dijo que "la pauta publicitaria como mecanismo de quita de apoyo discriminado es una práctica que ha venido desterrándose en el último tiempo, pero que aún cuando guarde ese equilibrio basado en la audiencia, no necesariamente fortalece el apoyo que tiene que tener la pauta en aquellos contenidos culturales, educativos, formativos o de entretenimiento que estén traccionados por mediciones de audiencia".

Fundamentó esta postura diciendo que los estados invierten sostenidamente en contenidos que no necesariamente implican un éxito comercial en términos de rating "porque allí es donde el Estado tiene que promover expresiones artísticas, culturales, comunicacionales, formativas, educativas y de entretenimiento, que aún cuando parezcan no masivas, cumplen un rol fundamental en la conversación social. Me parece que la línea de Alberto Fernández genera expectativas para hacer jugar un rol propio para Canal U, recuperando contenido de los Centros de Promoción y Producción Audiovisual del interior del país", ponderó.

Conversatorios de fin de año: Ing. Manuel San Pedro, presidente de los SRT (1)

El multimedio

Para el próximo año, San Pedro adelantó que para Canal U, la idea es dar continuidad a "recuperar una dinámica y una práctica de producción de contenido de los medios públicos, en este caso un medio público universitario, que tenía que recuperar algunas asignaturas pendientes. Canal U es una señal que ha logrado recuperar y poner en valor comunicacional mucha de la información que genera la comunidad universitaria. No es un canal cultural, es un canal extensionista, se ubica en la vinculación entre la universidad y la sociedad", afirmó.

Y explicó que en el canal universitario "tienen espacio todas las facultades, todos los programas de extensión universitaria, las universidades populares, la innovación, la ciencia y tecnología; todo aquello que de algún modo implica esa conversación permanente entre la universidad y la sociedad. Canal U, en ese sentido, ha sido una contribución a una pertenencia real de los SRT a la Universidad".

Respecto a la integración UNC-SRT, indicó que un avance fue la participación en el directorio de decanos y decanas de las facultades de Ciencias Económicas; Ciencias de la Comunicación; Psicología; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Artes; y Lenguas. Para el próximo año, San Pedro adelantó que esperan la constitución de un Consejo Asesor para dar resguardo de pluralismo y de pertenencia social que permitiría al medio no ser exclusivamente la voz de quien gobierna.

Editora de género

Los SRT son el primer medio cordobés que tienen una editora periodística de género, a cargo de Gabriela Weller. Al respecto, Manuel San Pedro indicó que este cambio se da en un proceso que tuvo lugar desde 2016, con la incorporación de conducciones mixtas en las Crónicas, y el estudio sobre las prácticas comunicacionales en Radio Universidad durante 2017.

El presidente de los SRT indicó que el proceso se profundizó a partir de otros episodios, como la denuncia que llevó a Max Delupi a renunciar a la conducción en la programación del multimedio. Al respecto, San Pedro indicó que Delupi "pidió ser desplazado de las conducciones hasta que los SRT avancen en captar o resolver la canalización de este tipo de situaciones" y que esto dio origen a una variedad de propuestas, entre ellas, la incorporación de una editora periodística de género, que tiene un rol principalmente pedagógico.

"Pareciera que cuando uno habla de editora responsable de género, imagina una función de auditoría y eso desnaturaliza el rol, que es trabajar sobre prácticas y gestos naturalizados y que sólo cuando se ven en perspectiva puede eventualmente reconocer que eso necesita ser corregido, y una visión experta va a dar lugar a protocolos o recomendaciones de actuación y espacios de formación, reflexión y capacitación", para luego expresar que los cambios culturales no tienen que hacerse de manera abrupta, sino con el paso del tiempo.

El futuro de los SRT

En relación con la plataforma multimedia Cba24N, San Pedro indicó que este año se hizo una apuesta fuerte en la dinámica de producción de contenidos. "Ha tenido un crecimiento mayor a diez veces de lo que teníamos hace un año, con una dinámica de producción periodística colaborativa. Hay 40 colaboradores directos sobre la página. Esto va haciendo que ya tengamos casi 3 millones y medio de páginas visualizadas mensualmente", relató.

Y anticipó que eventualmente la plataforma migrará a micrositios "que de algún modo capturen todo lo que se produce en radio y televisión, de tal manera de ir avanzando en la apuesta de producción de contenidos multiplataforma. La web va a ser la base donde se va a generar contenidos para todos los programas", expresó.

El presidente de los SRT afirmó que el servicio informativo y las cuatro Crónicas se van a nutrir con información que provenga de la web, de los magazines, de la programación de Canal U y de un área de innovación, que está incorporando tecnología. "Es una apuesta que apunta puertas adentro a consolidar prácticas de producción colaborativa difíciles de instalar, así que el próximo año será de fortalecimiento de prácticas internas", aseguró.

Además, agregó que habrá un programa de capacitación en periodismo móvil, para incorporar a editores, cronistas, camarógrafos y periodistas al celular como herramienta de generación de contenidos audiovisuales, a tono con el cambio de hábitos de consumo culturales de los públicos.

Esto no implica, de acuerdo a San Pedro, el desplazamiento de gente por incorporación de tecnología. "Se va a incorporar tecnología para potenciar las capacidades y competencias profesionales de los que hoy están, que tienen un acervo de conocimiento de lo que es un medio mucho más que cualquier millenial. Es una picardía perder ese activo comunicacional por una falta de práctica en incorporar estas nuevas tecnologías", concluyó.