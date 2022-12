Docentes de la Escuela Primaria de Jornada Completa nº 33 del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, llevaron adelante el proyecto pedagógico "Armando a Maradona". Walter Auer y Noel Ardito aprovecharon la vida del 10 para acercarse a distintas áreas de la currícula, según se indicó desde el programa Protagonistas de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense.

Los alumnos de sexto grado de esta escuela pública, ubicada en una zona marginalizada del conurbano, pudieron trabajar a nivel pedagógico sobre el origen humilde de Maradona. Además pudieron tratar otros temas como adicciones, violencia de género y ejercicio de paternidad responsable.

"El proyecto surgió en función de la situación socioeconómica del barrio donde está ubicada la escuela 33, el barrio Independencia, comúnmente conocido como Villa Curita; y a que era un año mundialista, los chicos traían ese tema a la escuela entonces pensamos en tomar esa figura tan emblemática y lo llevamos al llano", explicó Auer a la agencia Télam.

En este contexto, los temas tratados alrededor de la figura de Maradona atraviesan la realidad cotidiana de muchos de los alumnos, según relataron los docentes.

Auer agregó: "Lo fundamental fue que entendieron que el ser pobre no me tiene que condicionar, me tiene que empoderar, les enseñó a luchar por sus sueños. Se dieron cuenta que Diego, a pesar de sus errores, fue un hombre que se enfrentó a los poderosos, que hicieron lo imposible para destrozarlo, por manchar su imagen en todos los aspectos".

"El proyecto fue interdisciplinario. Pudimos hablar de la movilidad social ascendente, de la soberanía, la identidad, el cuidado del cuerpo y ESI (Programa de Educación Sexual Integral). Empezamos estudiando cómo era el barrio de Diego en los ´60. Vimos las similitudes de las casas precarias, la contaminación, el hambre, la falta de servicios básicos, de agua de red, las calles sin asfaltar, la inseguridad y las drogas", detalló Auer, quien apuntó que el narcotráfico tiene una fuerte presencia en los barrios de esos alumnos.

"Hemos desnudado a Diego para que lo puedan ver desde todos los ángulos y aristas. Y en verdad los chicos se han enamorado de esta figura de Diego, lo quieren mucho, y lo tomaron así con errores, aciertos, virtudes y miserias porque se sintieron identificados. Su vida es muy parecida a la de ellos y eso los atravesó directamente", explicó el docente.

Durante el trayecto pedagógico los alumnos hicieron una obra de teatro -que titularon "El Mesías de Fiorito"-, muestras plásticas, murales y una maqueta del Estadio Azteca.

Además se integró al trabajo el repertorio de canciones populares dedicadas a Maradona y leyeron "El crepúsculo de los ídolos", del filósofo alemán Friedrich Nietzsche; "El poder: una bestia magnífica", del filósofo e historiador francés Michael Foucault; "El fútbol, de la mano", del escritor argentino Eduardo Sacheri; y "El fútbol, a sol y sombra", del escritor uruguayo Eduardo Galeano, entre otros.

Educación Sexual Integral a partir de la vida de Diego

Médicos de la salita del barrio se sumaron a la actividad escolar para dar clases de ESI.

"Los chicos viven con situación de violencia, de abuso, con madres que sufren violencia de género, donde el patriarcado está muy enquistado en el seno de las familias, y abordamos también la situación de no reconocer a un hijo y el ir haciéndose cargo de esas situaciones", señaló Auer.