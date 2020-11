La madrugada del primer día de este Noviembre de este diferente 2020, tuvo un giro inesperado cuando poco antes de las 3.30 de la madrugada moría Mario Pereyra, sí ese mismo, el incansable conductor de las mañanas más escuchadas de la radio de los últimos 30 años.

Primero la incredulidad, y luego la tristeza que dio paso al desconsuelo son las sensaciones que hacen difícil digerir la noticia en Córdoba, la provincia que el sanjuanino convirtió en su casa y en la que generó amores y desamores, siempre en el marco del liderazgo y el compromiso del también director de Cadena 3, la radio donde por más de tres décadas condujo Juntos, programas del que también fue su creador.

De un lado y del otro, siempre tuvo muchos seguidores ya que Mario fue durante 35 años líder en audiencia y uno de los creadores de "la radio más federal del país", que diseñó y construyó con su impronta.

Esa emisora es Cadena 3, que se presenta como la "auténtica radio federal" de la Argentina, con cabecera y provincia de origen en Córdoba, que tiene una AM y dos FM y además cuenta con una red de 34 repetidoras (entre propias y asociadas) en otras 15 provincias.

La opinión de Mario Pereyra siempre fue seguida con atención por quienes estaban de acuerdo con él como por los que discrepaban con sus dichos, ya que su elevado nivel de audiencia lo convertía en un observador influyente de la realidad tanto política como social.

Así las cosas, Pereyra cruzó los límites del Locutor Conductor como él mismo se definía, para llegar a convertirse desde su rol de Periodista, en un referente ineludible a la hora de medir el impacto que esta o aquella medida de un gobierno local o nacional tuvieran.

Su protagonismo se inició desde que la estatal LV3 Radio Córdoba fue privatizada en 1990 y quedó en manos de Radiodifusora del Centro, con su accionista mayoritario Gustavo Defilippi, un empresario de perfil bajo proveniente del sector financiero, los conductores Mario Pereyra y Rony Vargas tomaron las riendas del medio para convertirla en permanente y definitiva líder de audiencia y sumarle más frecuencias, dos radios más, una de cuarteto y otra FM.

Desde ese momento, la creatividad de Mario junto a Rony promovieron el diseño de un multimedio radial que revolucionó el aire de la radiofonía argentina.

Mario fue siempre un comunicador polémico, que pregonaba la pluralidad de voces y de opiniones para poder imponer su mensaje con un nivel de participación que siempre fue masivo, objetivo que demostraba al poner al aire a los oyentes y crear debates desde dentro y fuera del estudio de la radio.

Quienes lo conocían y trabajaron con él destacan que disfrutaba con esa división de aguas que generaba, no hacía su programa pensando en cuántos apoyos cosecharía sino siguiendo el instinto, aún cuando buena parte de lo que decía generaba rechazo en su audiencia.

Intuitivo y enérgico, se definía como un "locutor". Hacía gala de no ser periodista. Por la mañana conducía Juntos y por la tarde regresaba a su oficina en su condición de dueño y director de Cadena 3 para reunirse con su equipo a los que citaba para conversar y planificar. En esas horas vespertinas también era el momento en el que recibía a figuras de lo más diversas para una charla privada.

En las conversaciones entre gente de medios de Córdoba y, desde hace unos años también del país, se reconocía -con admiración, pero también con cierta envidia- el liderazgo absoluto de Pereyra; no sólo en materia de oyentes, también en fijación de agenda. Supo arrebatarle ese lugar a los medios gráficos que tradicionalmente lo tuvieron.

Dirigentes de todo el arco político lo escuchaban y, en varios, influía hasta se dice que hubo políticos con cargos importantes que reaccionaban a las sugerencias de Pereyra.

En lo político insistía siempre en remarcar que él no era peronista, al tiempo que se definía como liberal.

Las entrevistas polémicas de Mario no son una novedad. Supo tener discusiones al aire con Daniel Scioli en el 2015 e incluso el año pasado cuestionó duramente la gestión de Mauricio Macri, con quien trabó una buena relación tras su asunción.

"Hay un enorme porcentaje de argentinos que no cree que están haciendo las cosas bien. Y están las elecciones mañana. Y, si perdés las elecciones, toda esta angustia que estamos pasando se va a perder. ¿Cómo hacemos para decirle a esa gente que aguante? ¡La gente no aguanta, Mauricio! ¡Vas a perder las elecciones, y ahí se pierde todo este trabajo!", le dijo Pereyra.

Brindo su apoyó y ayudó al ex presidente Mauricio Macri a quien, en plena campaña por la reelección, le dijo entre el enojo y la impotencia: "Si no cambiás, vamos a perder".

Con Alberto Fernández tuvo un encontronazo que dio vuelta el país. "Por qué no le iba a decir a este hombre, a Fernández, lo que pensaba. Cuando me metí en la nota él me planteó: 'Yo a usted no lo conozco'. ¿Cómo no me conoce? replicó Mario… No habíamos hablado mucho, dos o tres veces, pero, pobre, no puede con su genio: hoy dice A y mañana dice B, pero no mañana, dentro de 10 meses, literalmente mañana", repasó en una entrevista a La Nación hace unos dos meses.

La entrevista que le hizo Pereyra al actual presidente durante la campaña electoral se convirtió en viral: el entonces candidato le decía que no reformaría la Justicia. "Grábelo, eso no va pasar", sostuvo Fernández en dicha entrevista.

"¿Cómo usted se une a un sector que tiene un vicepresidente [por Amado Boudou] que está preso, condenado. Que tiene a una mujer [por Cristina Kirchner] con 13 causas. Y que tiene a Ministros que están detenidos por causas de corrupción?", le llegó a preguntar.

El exjefe de Gabinete de los Kirchner, incómodo y cruzado de brazos, solo atinó a contestarle: "Usted está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo".

Siempre rechazó las candidaturas políticas que en varias oportunidades le ofrecieron, algo que no imitaron varios de sus colaboradores que dejaron la profesión en Cadena 3 para dedicarse a la política.

"Una vez el kirchnerismo me quiso comprar la radio por una muy buena plata. El directorio de la empresa me dijo que resuelva. Yo no acepté. Yo no acepto que me digan de qué tengo que hablar", había relatado en otra oportunidad.

Al momento de generar polémicas también se recuerda la entrevista que le hizo a Luciano Benjamín Menéndez, exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, quien murió en 2018 con 13 condenas a perpetua por estar involucrado en unas 800 causas por crímenes cometidos durante la dictadura. La entrevista fue juzgada como liviana y llena de concesiones y fue hace 20 años en un paso fugaz de Pereyra por la televisión, medio en el que no tuvo el éxito que generó en la radio.

Sin embargo y como dato llamativo, una vez Mario dijo que tenía "miedo". Miedo a equivocarse, "a hacer las cosas mal, a que ofenda a otro, a que no le tenga respeto".

Su espíritu incansable fue el que le supo inculcar a sus colaboradores. El hombre que durante años no se tomó vacaciones y que cuando empezó a dejar reemplazos Córdoba se sorprendió. En los últimos años, perdió un hijo y un nieto; golpes de los que buscó consuelo justamente haciendo radio.

Cuando se contagió de coronavirus, hubo quien en el portal de la radio puso Highlander, lo que reflejó la idea que muchos adentro tenían de él. Pereyra se pasó los últimos diez años escuchando debatir sobre quién sería su sucesor, cómo sería la mañana de Córdoba sin él. No pudo decidir el momento en que esa discusión deberá hacerse realidad.

Mario Pereyra tenía 77 años y más de la mitad de su vida dedicada con devoción a la radio, su radio, la que él mismo creó y diseño junto a su compañero y amigo Rony Vargas.

Murió esta madrugada, después de haber permanecido internado por coronavirus desde hacía más de 10 días, según informó Cadena 3.

El director artístico de este medio y conductor del programa Juntos se encontraba bajo supervisión médica en su casa, según indicó este sábado el parte médico del Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba.

Según informó Cadena 3, Pereyra habría mostrado un cuadro febril en las últimas horas, pero se encontraba con "buen pronóstico". A los pocos minutos de que el grupo difundiera la noticia de su muerte, las redes sociales comenzaron a plagarse de repercusiones.

Lo despidieron hoy con "profundo dolor" y lo recordaron como "hombre polémico, fiel a sus verdades, defensor de la República y de los valores democráticos" y como una figura "incansable" que amó como ningún otro la radio.

Su esposa Estela, y madre de sus hijos, se encuentra aún internada en el Instituto Modelo de Cardiología con Covid-19.

En octubre del año 2016, Pereyra fue elegido como la Personalidad mas Influyente del año por la revista Punto a Punto. "Muchos creen que soy un esclavo de la radio y creen que no puedo hacer otra cosa. Yo llegué a la radio en silencio, y así me voy a ir", dijo después de recibir el premio.

Otro rasgo de su personalidad remarcado por sus colaboradores de Cadena 3 fue su generosidad al momento de promocionar el trabajo de cada uno de los miembros del equipo, siempre destacando virtudes para potenciar competencias y talentos.

Muchos coincidieron en que era incansable al momento de ser propositivo y generar nuevas alternativas de crecimiento profesional de su gente.