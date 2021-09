Este lunes comenzó a implementarse las clases presenciales plenas en la provincia de Córdoba. Sin embargo, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) afirmó que más del 50% de las instituciones no pudieron retornar a la presencialidad plena por falta de infraestructura e insumos.

El nuevo protocolo establecido por el Ministerio de Educación de Córdoba reduce el distanciamiento dentro de las aulas de 1.5 metros a 90 centímetros con el uso de barbijos tricapa provisto por Estado provincial y el aumento del aforo de 15 a 25 alumnos por aula.

La secretaria general de UEPC Capital, Alina Monzón, explicó a Entre Nosotros Rebeca que en la práctica es imposible aplicar en todas las escuelas el protocolo para dar clases con todos los estudiantes presentes.

"Desde la semana pasada venimos visitando las escuelas para ver cuáles son las escuelas que están en condiciones para la presencialidad plena. Más del 50% no estarían pudiendo iniciar con la presencialidad plena", expresó.

Monzón afirmó que muchas escuelas no tienen aulas lo suficientemente grandes para que todos los estudiantes estén presentes o que el mobiliario no cumple con el protocolo (por ejemplo, bancos dobles). "Hay alguanas cosas que no se pueden resolver en dos semanas", expresó.

Por otro lado, la Secretaria general de UEPC dijo que la Provincia no envía suficiente insumos (alcohol en gel) para la presencialidad y que recién este lunes las escuelas están recibiendo los barbijos tricapas prometidos.