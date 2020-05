Desde la Federación de Inquilinos Nacional, con la participación de Inquilinos Córdoba como miembro integrante, realizaron una nueva encuesta nacional para determinar el impacto de la Pandemia por COVID-19 y la paralización de las actividades productivas a nivel nacional en la realidad inquilina.

Entre los datos más impactantes, sobresale que en Córdoba el 60,3 % no pudo pagar el alquiler del mes de mayo, esto representa un 18% más de lo relevado en mes pasado, donde el 42,5% de los inquilinos expresó no haber podido pagar el mes de abril.

En oposición a estos números desde el Colegio de Inmobiliarios y tomando datos de cerca de 300 inmobiliarias, se declaró que el 70% de los inquilinos ha cumplido sus obligaciones.

"Esto nos lleaa reflexionar sobre dos aspectos, el primero es que parecen ignorar la enorme porción del mercado inmobiliario que opera en la informalidad, sin colegiatura ni matriculas, así como la enorme porción de particulares que alquilan sin intermediación. Por otro lado, con esta presentación liviana se minimiza que tres de cada diez inquilinos está poniendo en riesgo el hábitat y la tranquilidad de su familia no pudiendo afrontar el pago del alquiler", informaron en un comunicado.

En este tiempo, se detalla, el 78,3% de los inquilinos de Córdoba vio reducidos sus ingresos (48,7% posee mensos ingresos y 29,6% directamente dejaron de percibirlos).

Nuevamente esta situación se agravó respecto de los datos de la encuesta anterior, donde 58% de los inquilinos habían expresado en abril tener menos ingresos.

Ante la consulta sobre la manera en que están paliando la merma de ingresos, el 38% respondió estar endeudándose el 24,2% recibir ayuda de familiares además de ajustar otro tipo de gastos 34,6%.

La encuesta además revela el incumplimiento por parte de corredores, inmobiliarias y/o propietarios de lo establecido en el DNU 320/20 que obliga a poner a disposición de los inquilinos el CBU de una cuenta bancaria para el pago electrónico del alquiler; con el objeto de mantener la cuarentena y evitar la circulación y la propagación del virus.

Continua el incumplimiento de enviar CBU para hacer transferencias bancarias, si bien en menor medida que el mes anterior el 25% de los inquilinos de Córdoba no recibió CBU, y si bien hay un 61% que tuvo acceso al CBU, al 10% se les exigió abonar cargos extra por el trámite electrónico, otro aspecto ilegal revelado por la encuesta .

Por último y como un dato revelador, el 51% de los consultados tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este dato creció 20 puntos respecto de la encuesta de abril donde 32,8% habían respondido afirmativamente respecto de la pérdida de trabajo propio o de familiares.

"Desde la Asociación Inquilinos Córdoba nuevamente expresamos nuestra preocupación en relación al endeudamiento que están asumiendo aquellos que no tienen un techo propio. Entendemos y acompañamos en todo el transcurso de esta cuarentena la decisión del Gobierno Nacional en dar prioridad a la salud de todos y todas, pero cada vez son más familias las que no pueden generar el ingreso para cumplir con sus obligaciones y es necesario que el Estado también nos brinde un apoyo económico. Hemos sido testigos de numerosas acciones tendientes a paliar los efectos de esta pandemia en distintos sectores sociales y consideramos injusto que la salida para los que alquilamos sea el endeudamiento o empobrecimiento. Es por eso que seguimos insistiendo en la necesidad de un subsidio para afrontar el alquiler y de esta manera conseguir tranquilidad para las familias inquilinas que hoy deben elegir entre comer o pagar un alquiler para no quedar en la calle", manifestaron.

Asimismo, "insistimos en exigir la presencia del Estado y su poder de policía en cada una de las provincias para hacer cumplir el DNU 320/20 hasta el 30/9/20. En Córdoba, con la apertura paulatina de actividades, entre ellos las inmobiliarias y la posibilidad de mudanzas, hemos sido testigos de presiones y hostigamientos así como de maniobras oscuras para que los inquilinos firmen nuevos contratos o abandonen las viviendas. El DNU 320/20 es claro: Hay prorroga de los contratos hasta el 30/9 en las condiciones vigentes en marzo 2020 y prohibición de lanzamiento de desalojos hasta la misma fecha", dijeron.

Datos nacionales

A nivel nacional, y en una estrecha correlación con lo observado en Córdoba la situación de los inquilinos se agravó en mayo y un preocupante 59% no pudo afrontar el Alquiler, lo que respecta una suba de casi 17% respecto del mes anterior.

Asimismo, los datos en la disminución de los ingresos de las familias inquilinas muestras el mismo nivel de gravedad que en Córdoba. El 74,5% percibe menores ingresos, (46,6 % expresa mermas y 27,9% expresa haber dejado de percibirlos).

En el caso del otorgamiento del CBU para el pago del alquiler, a nivel nacional se observa mayor incumplimiento del DNU 320/20. El 38% de los inquilinos no tuvo acceso al pago electrónico y 52% que lo recibió, el 5.8% tuvo que afrentar cargos extra.

Nota: Los datos se recolectaron entre el viernes 1 y el viernes 8 de mayo de 2020. Córdoba contribuyó con el 28% del total de los 5000 casos obtenidos a nivel nacional, siendo el primer distrito con mayor participación seguido por CABA (23%) y Pcia. de Buenos Aires (17%).