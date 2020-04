Una encuesta realizada por el Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Córdoba indica que más del 89% de los cordobeses cumple con la cuarentena.

José Emilio Graglia, integrante del área de Investigaciones de la Defensoría, consideró que "hay un acatamiento muy alto en medio de un clima de incertidumbre que va a ser creciente".

En un móvil de Canal 10 detalló que hay un 89,56% de cordobeses cumplen con la cuarentena, muchos de ellos desde antes de la imposición del decreto presidencial.

Hay un 10,09% que dice que no la cumple por estar exceptuados y un 1% que no está exceptuado y no la cumple.

De esa muestra, un 5% afirma haber realizado denuncias por violación de cuarentena de terceros.

Más de un 20% manifestó haber observado situación de violación de cuarentena pero no han denunciado.

En ese relevamiento, detalló Graglia, se preguntó sobre los sentimientos en este período. Incertidumbre es la palabra mas repetida, seguida por angustia y preocupación.

Informó que esta encuesta fue realizada un día antes del anuncio de la prórroga de la cuarentena por lo que buscarán repetirlo cada 15 días.

La hipótesis del estudio se inclina a que la incertidumbre se irá acrecentando acompañada por la crisis económica.

El informe completo aquí: