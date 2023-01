El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió hoy a las entidades integrantes de la Mesa de Enlace y de la Mesa Agroalimentaria Argentina para analizar el estado de situación del sector por la sequía y dijo que el 1 de febrero estará "dando respuestas" a los planteos.

"Sabemos que muchos de los temas que han planteado públicamente en el día de ayer a partir de la convocatoria son de resolución rápida y fácil de parte nuestra", señaló Massa durante el encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace y otras entidades agropecuarias en la sede del INTA de la ciudad bonaerense de Castelar.

El ministro, que estuvo acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, su par de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren y el director de la AFIP, Carlos Castagneto, marcó que "esto requiere de una mirada macro de todos, respuesta rápida y queremos tomarnos no más de cinco días de trabajo juntos para después establecer esas respuestas".

En este sentido, indicó que "el 1 de febrero tenemos que estar dando respuestas. Creo que ese es un trabajo compartido de todos, zona por zona, actividad por actividad".

Durante la reunión, que tuvo como eje central la sequía que afecta a gran parte del área agrícola con un fuerte impacto en las actividad agropecuarias, técnicos de INTA mostraron una panorama de la situación actual y proyecciones climáticas para los próximos meses.

Dos días atrás, dicho organismo presentó a Bahillo un informe que prevé "el fin del fenómeno de La Niña para febrero" y pronostica tres eventos de lluvias para los próximos 14 días de variada intensidad sobre el centro y el norte del país.

Por su parte, los presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, y de Coninagro, Elbio Laucurica, llevaron una serie de pedidos de medidas tributarias y crediticias para llevar alivio a los productores.

En esta línea, Bahillo detalló que las autoridades de las entidades "dejaron una petición y nosotros la tomamos. Nuestro compromiso es generar una agenda de trabajo la semana que viene en cabeza de la Secretaria y de los organismos competentes para dar respuestas a los reclamos".

Asimismo, manifestó la intención de "elaborar con ellos una propuesta para el fin de de la semana que viene y para fin de mes el ministro ya quiere estar haciendo la devolución de las medidas que se pueden tomar".

De esta manera, tras la reunión De Mendiguren informó que "hoy a última hora estará el cronograma y habrá un trabajo extenso toda la semana próxima", y agregó que "todos los dirigentes de la Mesa de Enlace quedaron muy conformes con la reunión" y que "comprenden que no es igual la problemática en todo el país".

En ese sentido, indicó que "los problemas hay que hablarlos" y puso como ejemplo que "los problemas aduaneros que son muy importantes para el ingreso de fertilizantes".

Por su parte, el responsable del organismo recaudador aclaró que "no se está hablando de nuevos impuestos, al contrario, sino de ver cómo se puede paliar la situación". "No nos vamos a comprometer a hacer cosas que no se puedan cumplir, vamos a trabajar toda la semana y el 1 de febrero se les va a dar una respuesta", advirtió.

Por su parte, el presidente de CRA, Jorge Chemes, señaló una vez finalizado el encuentro que se acordó "una metodología de trabajo con reuniones" por cada rubro de las demandas del sector y destacó la promesa de anuncios "porque avizora por lo menos avances a lo que estamos pidiendo".

"Yo creo que se está tomando conciencia de la gravedad y que, evidentemente, este problema climático no le afecta sólo al bolsillo del productos, sino que también están comprometidos los recursos del país, entonces creo que tenemos que buscarle una solución entre todos y de forma urgente", puntualizó.

Laucirica, de Coninagro, sostuvo que la reunión "ha sido muy positiva la reunión donde hemos podido escuchar y manifestarle nuestros inconvenientes y, por el otro lado, entendieron perfectamente cual es la urgencia que nosotros teníamos".

También participaron el director General de Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Coordinación Federal Agropecuaria del Ministerio Economía, Jorge Solmi: el director del Banco Nación, Martín Pollera; el subgerente General de Negocios del Banco Nación, Gastón Alvarez; del Área de Negocios Agropecuarios del Banco Nación, Martín Vega; el presidente del BICE, Mariano De Miguel; y el representante de la Mesa Agroalimentaria FECOFE-FONAF, Juan Manuel Rossi e Irene Orozco.

Télam