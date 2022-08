Un hombre de 55 años murió en Colonia Tirolesa tras ser baleado en la pierna y se investigan las circunstancias del hecho.

Ocurrió en la zona rural ubicada en Callejón de Bustos, km 7, en la tarde del domingo, y aparentemente habría sido en circunstancias de robo. El agresor está prófugo y no hay ningún detenido. El hombre fallece de un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladado en un patrullero hasta la ambulancia, tras una larga espera de esta ultima.

Miguel Muñoz, hijo de la victima, contó cómo ocurrieron los hechos: "Mi papa sale de mi casa estaba con mi mama tomando unos mates y le dice que quería buscar una tijera para poder una planta y que iba a cerrar los galpones. Se ve que siente ruido y sale, tenemos uno de los galpones que tiene una puerta, la deja abierta, él sale y el tipo de una le mete dos tiros en la pierna".

"La verdad no se si ha robado o no, adentro de los galpones no me falta nada. La Policía tardó en venir, la ambulancia la tuve que buscar yo. Cuando llego veo que los móviles de la Policía lo estaban llevando porque no venia la ambulancia y a mitad de ruta lo cambian a la ambulancia, pero ya había entrado en paro", manifestó a este medio.

La fiscal María Silvana Fernández del distrito 3 turno 3, está a cargo de la investigación: "Estamos en los comienzos de la investigación, esta bajo secreto de sumario. Está trabajando la gente de la Brigada de Homicidios. Estamos trabajando intensamente para dar con la persona o las personas que habrían sido autores de este hecho".

Además aseguró que se hizo presente en el lugar apenas sucedió la muerte y que recibió a los familiares de la victima.

La inseguridad es un flagelo que cada vez azota más y se siente mucho también en el interior. Lo difícil es dar la batalla contra la delincuencia, cuando hay pocos recursos.

El intendente de Colonia Tirolesa, Oscar Lauret, le manifestó al Multimedio SRT la dificultad de poder hacer frente a la inseguridad que azota. Remarcó que son 34 mil hectáreas que componen el ejido urbano y que sólo hay 2 móviles para patrullar 200 kilómetros de caminos rurales.