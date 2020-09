En las últimas horas se confirmó la prolongación del decreto que prohibe tanto el aumento de tarifas en alquileres como los desalojos por falta de pago.

Desde la Cámara de Inquilinos de Córdoba celebraron la decisión. Así lo comentó Maximiliano Vittar, referente de la Cámara, en Crónica Matinal de Canal 10:

"Es una medida importante y necesaria, veníamos insistiéndole al Gobierno la necesidad de que se extienda el decreto"

Vittar comentó que recientemente realizaron una encuesta a inquilinos de Córdoba: "El 50% nos dijo que cobraba menos dinero que antes de la pandemia y muchos incluso perdieron su trabajo".

Sin embargo, Vittar consideró que la extensión no es suficiente y pidió por una Defensoría del Inquilino: "Venimos insistiendo en que haya un órgano de control que sancione a las personas e inmobiliarias que no cumplen con la ley para que no termine dependiendo de algún margen que tenga un inquilino que se pueda sentar a negociar o discutir".