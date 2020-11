Médicos del Hospital Ferreyra reclamaron con aplausos en el ingreso al centro de salud, ubicado en Av. Pablo Ricchieri al 2200.

El motivo de la protesta que se llevó adelante este miércoles es una recomposición salarial.

El Dr. Raúl Audenino informó en diálogo con un móvil de Canal 10 que el reclamo viene de hace tiempo desde la parte privada: "El Apross, una entidad reguladora y del Estado, paga la consulta $210 con el aumento que dieron. Es una vergüenza lo que están pagando. No sólo eso, se lo pagan a la clínica y no al trabajador, a los que les llega a los 4 o 6 meses".

El especialista señaló que en el ex Hospital Español, "los médicos del hospital están siendo muy apretados". Así, contó que este martes pasado "han dejado cesantes a dos médicas que estaban planteando esta protesta que es sólo para cobrar honorarios dignos".

Por otra parte, una afiliada a Apross apoyó el pedido de la protesta. "Me parece una falta de respeto que los médicos, porque les pagan poco, se tiene que ir y nosotros dejarnos de atender y andar rotando de un médico a otro".

La mujer contó que hubo un robo millonario a Apross en medicamentos. "Yo soy diabética y me rechazaron la cobertura del 100%. No le pueden pagar a los médicos pero no veo que haya detenidos por ese robo o que hagan algo con el dinero de todos los afiliados", concluyó.