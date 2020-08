La educación en Argentina fue uno de los ámbitos que más transformaciones experimentó tras el impacto de la pandemia en el país. Con la suspensión de las clases presenciales los maestros debieron buscar diferentes estrategias para conectarse con sus alumnos.

Sin embargo la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, que presentó el ministerio de Educación de la Nación, relevó que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de Internet de buena calidad, según publicó el diario Página 12.

El relevamiento se realizó con información de docentes, directivos y familias de alumnos cuyos resultados finales se publicarán en octubre con el objetivo de definir un horizonte de políticas públicas.

De acuerdo a los datos preliminares 3 de cada 4 directivos señalaron que la escuela mantuvo contacto con las y los estudiantes más de una vez por semana y 9 de cada 10 tuvieron contacto al menos una vez por semana. Mientras que la principal herramienta que utilizaron docentes y alumnos fue el celular.

Además se registró que 3 de cada 10 de hogares no tiene acceso fijo a Internet: 27% accede solo por celular y 3% no tiene internet de ningún tipo. El 53 por ciento no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Además, el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal.

Fuente: Página 12