Luego de conocerse que la Unión Tranviaria Automotor (UTA), declaró un paro de actividades por 24 horas desde el mediodía de hoy en los servicios del interior del país desde la cartera nacional del área criticaron a algunos empresarios del sector.

La medida de fuerza que afectará al desplazamiento de las personas exceptuadas del aislamiento obligatorio, fue tomada ante la falta de pago de los salarios de los choferes en algunas empresas.

“Muchos pueden aportar este mes el pago de los salarios de los trabajadores y no poner el peligro al servicio; a veces cuando se trata de algo indispensables es mayor el grado de presión que en otro tipo de actividades”, afirmó esta mañana el ministro de Tansporte Mario Meoni.

El funcionario le pidió a los empresarios que “entiendan que estamos en una situación muy particular y es momento afrontar las dificultades económicas de una manera distinta a cómo se venía enfrentando hasta aquí”.

Meoni recordó que el Estado ya giró esta semana fondos para ayudar a las empresas del sector.

“Esta es una situación que afecta a todas las actividades económicas, en caso del transporte del interior, no es un problema que la Nación no esté transfiriendo los fondos, eso ya se hizo, lo que pasa es que al imponerse una cuarentena ha caído la capacidad de recaudación y eso hace que muchas empresas estén en una situación más compleja, estamos viendo si podemos llegar con mayor auxilio, pero no podemos con el estado llegar a cubrir todo”, aseguró el ministro.

