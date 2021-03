Miguel Díaz - Segunda ola - AM580 - Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

A partir de los datos publicados en el informe del ministerio de Salud de la Nación, donde se confirma la detección de nuevas variantes del coronavirus en el país, las autoridades sanitarias de Córdoba, advierten que, al menos por ahora, esas cepas no tienen circulación comunitaria en Córdoba.

“A partir de la identificación en el Laboratorio Central de la provincia, se detectaron seis personas infectadas con variante del Reino Unido y nueve con la denominada variante de Manaos. Pero esos casos están perfectamente estudiados y controlados junto a sus contactos estrechos por lo que, al día de hoy, no podemos decir que hay circulación comunitaria de estas cepas en Córdoba. De todos modos, esto no quiere decir que eso no pueda ocurrir en cualquier momento”, le dijo el doctor Miguel Díaz, titular del Hospital Rawson al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

De todos modos, el especialista admitió que “es muy probable que pueda haber circulación comunitaria en algún momento” y destacó la “vigilancia activa que tiene Córdoba”.

“Nosotros fuimos los primeros en comunicarlo, pero puede ocurrir que en otros lugares haya presencia de esas variantes sin haber sido aún detectadas”, explicó Díaz.

Segunda Ola

Al ser consultado por la preparación de la provincia ante la llegada de la segunda ola de contagios, el especialista Creo que fundamentalmente, sabiendo que es inevitable la llegada de la segunda ola y teniendo en cuenta la situación regional

“El sistema sanitario debe ajustarse y tomar en cuenta todo lo aprendido el año pasado. Detectar lo antes posible a las personas infectadas y sobre todo hay que poner mucho énfasis en la prevención para que cada ciudadano se convierta en un agente de prevención. Los cuidados individuales y sociales para evitar contagios siguen siendo las mejores medidas en todo el mundo”, finalizó el facultativo.-