Sigue en grave estado Milagros, la joven que fue atacada hace diez días en la localidad de La Cumbre por su novio. Su mamá, Mariela Mirasol contó a Canal 10 que la adolescente de 18 años "sigue estable, no ha retrocedido, pero todavía no tiene la evolución que ellos (por los médicos) están esperando de ella, así que ya se planteó hacerle una traqueotomía para poder ventilarla de otra manera", y agregó que "No hubo un cambio del parte de ayer al de hoy"

Según la mujer, a pesar de estar en coma, Mili reacciona a las emociones. "Yo le hablo, le cuento cosas, ella me aprieta las manos, seguir con la mirada no te sigue, ella está todo el tiempo mirando en un punto fijo, pero aprieta las manos, o acelera su ritmo cardíaco cuando yo le hago escuchar su música, o si le cuento cosas... pero no capta órdenes, su cerebro no puede mandar la orden al cuerpo"

Mariela reclamó nuevamente justicia para Mili y sostuvo que aparte de eso "lo único que yo en este momento pido es llevarme a mi casa viva a mi hija".

Milagros continúa luchando por su vida

Milagros fue atacada salvajemente por su pareja hace diez días. Mauricio Jaime, de 23 años, quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

