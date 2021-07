El irregular manejo de la información en pandemia, debido a la difusión de noticias no chequeada por parte de algunos medios, ha llevado a crecientes denuncias por parte de los usuarios. En su charla con Ciudad U la periodista no sólo abordó el mencionado tema en particular, y la responsabilidad que tiene el organismo para estas situaciones, sino también los distintos disparadores y razones por las que son compartidas y difundidas las “fake news”, un fenómeno que se ha potenciado durante este último tiempo.

La reconocida escritora y Defensora del Público, Miriam Lewin, forma parte del grupo de sobrevivientes de la ex Esma durante la dictadura militar, y es además una destacada activista militante por los derechos humanos en Argentina.

“En este contexto de pandemia estamos esperando esa noticia deseada, queremos que nos digan que hay una cura absolutamente indolora e inocua que nos protege del coronavirus, entonces si hay una noticia que recibimos ya sea en Twitter, por Instagram o Facebook tendemos a ponerle un "Me Gusta" o compartirla. Y esto lo hacemos no porque queramos hacerle un mal a nuestros amigos o seguidores, sino todo lo contrario, queremos compartir aquello que estábamos esperando”, destaca Miriam Lewin.

Para Lewin, las fake news se potencian debido al hábito que tienen los lectores y consumidores, al "escuchar o compartir contenidos que provienen de usuarios, o comunicadores que piensan exactamente como nosotros", y es allí entonces donde "empobrecemos nuestra dieta de información".

Ahora bien. ¿Qué sucede cuando esas fake news son difundidas o producidas por medios de información o comunicadores?

Respecto a esto, Lewin remarcó que en un contexto como el de la pandemia, “los medios de comunicación son nuestra ventana al mundo y que recibimos allí información y datos que nos sirven para tomar decisiones que afectan nuestra salud y vida. Entonces, todo lo que nos llega tiene que estar chequeado, y como comunicadores tenemos que ser más cautelosos que nunca, ya que una información mal dada puede generar angustia, zozobra o pánico”

En su conducción al frente de la Defensoría, la escritora declaró en una entrevista con Télam, que durante el año 2020, se receptaron “un total de 1.394 presentaciones que reclamaron y denunciaron sobre 2.139 temas distintos”.

¿Cuál es la tarea de la Defensoría del Público?

En el sitio web del organismo, se detalla que en su ejercicio, tiene la responsabilidad de difundir y defender un Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias en todo el país. En ese sentido, su titular agregó en la entrevista brindada a Canal U, que la Defensoría no tiene “ninguna potestad sancionatoria y no se puede aplicar una multa”.

“La Defensoría del Público tiene una vocación pedagógica de acercar posiciones y de obtener reparaciones, y entonces cuando un ciudadano se comunica a través de nuestra página web –defensadelpublico.gob.ar- y se dirige a la pestaña de reclamos (…) lo que se desata no es un mecanismo de censura, sino al contrario. Si se comprueba que se ha vulnerado algún derecho o que se ha difundido alguna información falsa, la actitud del organismo es analizarlo, y luego comunicarse con el medio de comunicación correspondiente”, sostuvo Lewin.

En distintas palabras, la periodista sintetizó que la Defensoría en su ejercicio “propicia instancias de inmediación, que pueden tener como resultado la corrección de la información, que a su vez puede ocurrir que era falsa y se difundió sin malicia”.

Por último, Miriam Lewin reflexionó acerca de la responsabilidad periodística y el ejercicio de la profesión en su cobertura durante la pandemia: “Siempre se dice que las periodistas y los periodistas tenemos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y en un campo de saber en constante desarrollo y crecimiento vertiginoso como es el del coronavirus, se puede cometer algún error. Pero si ello se repara y se consulta a la fuente correcta, el hecho está subsanado”.