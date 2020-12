Giovana Ciarlo, la protagonista de la imagen viral del fin de semana en Córdoba, contó como fue el momento en que recibió juntos a sus amigas el baldazo de agua de un limpiavidrios.

La joven santiagueña recorría la ciudad en la caja de una camioneta festejando su egreso de contadora. Frente al Patio Olmos se encontró con un limpiavidrios que no dudó en arrojarle el agua de uno de los tachos que tenía a mano.

Viral cordobés: el momento exacto en que un limpiavidrios tira un baldazo a una egresada

"Primero empezó a tirarnos con las botellitas de agua y como vio que nosotras estábamos muy contentas nos tiró el baldazo. Fue todo un festejo compartido hermoso", comentó Giovana en Canal 10.

El momento exacto en el chorro de agua impacta en las jóvenes fue captado por un fotógrafo que se encontraba en boulevard San Juan.

"Él me puso un comentario en Instagram para avisarme que tenía la foto. Me contacté por privado y me pasó las fotos", explicó la joven oriunda de Añatuya