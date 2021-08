El ministro de Seguridad Alfonso Mosquera entregó este miércoles 120 camionetas nuevas a la Policía de Córdoba. Allí dialogó sobre la realidad del país y sobre la inseguridad que golpea a Córdoba.

Sin embargo, y aunque señaló que no niegan el flagelo de la inseguridad, planteó que "no es una cuestión privativa de Córdoba" si no que es algo que se registra en todo el país. "Si fuera una cuestión privativa de Córdoba haríamos una autocrítica vinculada con el desempeño de las políticas de seguridad", expresó.

Y añadió: "Pero la Argentina tiene un contexto general. A mayores niveles de empleo, de estándar de vida, la gente no se aboca al delito".

Por otro lado, remarcó que la provincia tiene un índice bajo de homicidios dolosos y aclaró que "en seguridad no hablamos de éxito, hablamos de trabajo constante y permanente".