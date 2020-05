Este sábado se confirmó la primera muerte en la Villa 31, uno de los barrios populares con más población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de Torobia Balbuena, una mujer de 84 años, madre del primer caso confirmado en ese barrio.

Desde La Garganta Poderosa denunciaron que a Torobia "¡la mataron de abandono! La mataron de desidia, la mataron de indiferencia, la mataron de mezquindad", ya que el Estado no la atendió correctamente cuando se confirmó el positivo de su hija.

Ni a ella ni a su marido, quien también está contagiado de Covid 19 y se encuentra internado en un hospital. "Dos días después del positivo de su hija, nos llamaron los responsables de Contactos Estrechos de la Ciudad, para "pedirnos" el número de teléfono de sus padres", contaron en una publicación de su Facebook.

Antes de eso, trascendía por los medios -incluído este- que el gobierno de la Ciudad había seguido el protocolo al enterarse del positivo y que los parientes del "Caso Cero" habían sido aislados por prevención. Sin embargo, solo actuaron más de 48 horas después.

La situación del barrio es de por sí deplorable: cortes de agua, de gas, pocas camas para la atención. Esto es algo que denunció La Garganta apenas comenzó el aislamiento decretado pro el Gobierno nacional.

"No leyeron, no escucharon, no respondieron, no reaccionaron: hace apenas diez días, tenían apenas 300 camas para 25 mil personas mayores que habitan la Ciudad en condiciones habitacionales infrahumanas, donde día por medio nos quedamos sin luz, donde se corta el agua con o sin cuarentena, donde no llega el gas", lamenta y cuestiona la publicación.