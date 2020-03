Solana Weinzetel fue propulsora de la ley de talles en Córdoba, mentora en Voces Vitales, madrina de la ong Las Omas, empresaria, lidera la marca "Extralinda", hace 13 años, una solución a mujeres de talles grandes que buscan qué ponerse.

Como emprendedora e hija de padres emprendedores, define a tal como "el emprendedor es alguien que trabaja en el incierto crónico".

Considera que las mujeres argentinas y cordobesas están transitando un cambio cultural y que hay que acostumbrarse a los cambios.

"No le tengan miedo, no se asusten, sigan para adelante, porque siempre hubo momentos claves de crisis, momentos en los que nos hemos levantado y así van a volver a ser, son ciclos " expresó.

"Antes no existía ninguna de las cosas que hay hoy, como microcréditos, microplanes, tanto del gobierno como privadas, herramientas para capacitar a la mujer emprendedora. Antes si no sabías hacer algo tenías que pagar, ahora nosotras las mentoreamos, porque ese es uno de los trabajos que más me apasionan", contó.

"Hay muchos lugares para capacitarse hoy y para poder lograr esta idea, nosotros los ayudamos a moldear para que surja la semilla", agregó la empresaria.

Considera que la clave para emprender es el coraje, el valor del corazón.

"Yo siempre digo que si una mujer tiene ese coraje no la para nadie".

Mientras que la clave para permanecer es la paciencia y perseverancia.

"Hay que tener paciencia, perseverancia, toda esa inteligencia emocional que hemos estado desarrollando estos últimos años, nos tiene que sobrar para perseverar que creo que es uno de los trabajos más difíciles hoy, mantenerse y no solo crear una marca y salir al mercado y despegar, sino mantenerse en el tiempo con lo que eso implica."

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

"¿Qué es lo que quiero?, ¿Cómo lo voy a hacer? y ¿Por qué?. Por qué hago lo que hago todo el tiempo, son 3 preguntas que son claves para todo orden de la vida." concluyó Weinzetel.