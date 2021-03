Este viernes, vecinas de la zona sur, de los barrios aledaños a la Ruta 20, se reunieron para reclamar por más seguridad. Según denunciaron en diálogo con Canal 10, sufren robos e intentos de secuestro.

"Reclamamos por más seguridad en todos los barrios de esta zona. Salimos con miedo, a ver cuál es la siguiente, cual es la próxima que termina en una red de trata", expresó una manifestante.

Otra mujer explicó que, en la calle de su casa, cuatro sujetos intentaron llevarse a dos amigas que llegaban del trabajo. Afortunadamente, lograron tomarse de la mano y entrar a una casa.

"Se repiten los autos. Hay tres autos en particular uno es un Ford Fiesta Blanco, otro una Kangoo vieja, todos sin patentes", contó una de las manifestantes. Por esto, al no tener la placa de los vehículos, la policía no puede tomar las denuncias.