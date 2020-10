Este jueves, mientras en el Centro Cívico se anunciaban las asistencias que recibirán las personas y actividades afectadas por las nuevas restricciones, una multisectorial cordobesa, conformada por más de 30 cámaras y asociaciones de distintos sectores no flexibilizados en la provincia, se unieron para reclamar por ayuda en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

"Buscamos conformar una mesa de diálogo a los fines de presentar todo el impacto económico, que hemos realizado actividad por actividad, y sabemos dónde hay que ajustar y poner el foco para poder sostener la capacidad instalada de los negocios", expresó José Collado, uno de los protestantes afectados.

Por su parte, Nicolás Abrile, otro de los damnificados, en diálogo con un móvil de Crónica de Mediodía, por Canal 10, consideró que hay una "insuficiencia" en el anuncio del Gobierno Provincial porque "nos convierte en un ente con la necesidad de aportar ideas, propuestas, de aportar un programa de reactivación económica y flexibilización sustentable de estas actividades".

Explicaron que el objetivo no es constituirse en un grupo de protesta o de rechazo, sino que buscan "ser parte de la solución, con el conocimiento y la realidad que vive cada una de las actividades". Por ello apuntan a un programa en donde haya "exenciones impositivas, aportes no reintegrables no sólo para 6 o 7 actividades postergadas durante 14 días, sino para todas las actividades que hace 7 meses no se encuentran en actividad".