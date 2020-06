Las personas con adicción a las drogas deben enfrentarse al aislamiento por la cuarentena. Para su recuperación es vital la interacción con otras personas. Por tal motivo, Narcóticos Anónimos mantiene reuniones mediante diferentes plataformas virtuales.

"Hay una plataforma donde hacemos reuniones casi las 24 horas. Hay reuniones abiertas y cerradas en Google Meet", dijo Carlos a Crónica Matinal.

El sitio web de la organización tiene un enlace para una reunión virtual donde los interesados pueden buscar ayuda. Además, la línea gratuita 0800-333-4720 sigue abierta.

Pasar la cuarentena

Iván B. no consume ninguna sustancia desde hace 2 años, 3 meses y once días. Él no se imagina cómo hubiese pasado el aislamiento sin Narcóticos Anónimos.

"Yo entré al programa de Narcóticos Anónimos con muchos problemas enfrentándome a situaciones donde me quería quitar la vida", expresó.

Y remarcó: "Tenemos que seguir con nuestra recuperación a pesar de la cuarentena. Tenemos reuniones virtuales que se hacen a través de varias plataformas".

Iván ya comenzó a trabajar y comentó: "A mí me agarró la cuarentena bien. Estuve 40 o 50 días sin moverme de mi casa y lo pude hacer de una buena manera. Conectándome conmigo, haciendo estos grupos virtuales".

"Al principio eramos dos o tres y hoy en Argentina se hacen 100 reuniones por día", agregó.