Tras el bloqueo sanitario que se dispuso en nueve manzanas del barrio Nuestro Hogar III al confirmarse el caso de un niño de tres años contagiado con coronavirus Covid-19, los vecinos mantienen la cuarentena preventiva y realizan algunos pedidos.

Las novedades más importantes tienen que ver con el alta médica que recibió el niño durante el fin de semana y la continuidad de los testeos en el resto de la población de la zona.

“El niño está bien, fue trasladado junto a su madre y sus hermanos a unas cabañas en Alta Gracia y están todos bien en cuanto a su salud”, le dijo a la Crónica Matinal de Canal 10, Juan Peñaloza, el presidente del Centro Vecinal del barrio.

Peñaloza, confirmó además que, si bien ya se realizaron cerca de 200 hisopados, durante el fin de semana continuaron los testeos.

“Ya nos habían realizado hisopados y ayer volvieron a hacerlos en lugares puntuales como negocios, en la calle principal del barrio y en la zona del bloqueo sanitario para ir descartando nuevos casos. De los 180 controles, ya hay 80 que dieron negativos y ahora siguen haciendo un testeo más intenso dentro del cordón sanitario”, aseguró.

En ese sentido, el vocero de los vecinos del barrio afectado explicó que, aunque aún no está confirmando, una de la hipótesis que se maneja es que podría haber algún contagiado asintomático que podría estar contagiando a otras personas y por eso van a seguir con los testeos para ir descartando nuevos casos.

Abastecimiento

Con respecto al abastecimiento de provisiones y servicios que coordina el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Peñaloza aseguró que desde el primer momento la gente del ejército está trayendo provisiones.

Sin embargo, el presidente del Centro Vecinal contó que durante el fin de semana surgieron algunas quejas y planteamientos, sobre todo de la gente que está dentro de las manzanas aisladas, “las necesidades son principalmente de las familias que tienen niños y que necesitan pan, leche y algunos medicamentos”, explicó.

“Las autoridades están evaluando la situación y me adelantaron que en las próximas horas ya podría estar la solución. La gente está agradecida por toda la mercadería que está recibiendo, pero hay temas complicados porque hablamos de unas 3.500 personas”, dijo Peñaloza.

Cajero automático móvil

“Está muy bien que hayan permitido abrir los negocios dentro de la zona, pero puntualmente se necesita la posibilidad de que se traiga un cajero automático porque hay mucha gente que se maneja de con tarjetas donde reciben asignaciones y al no poder salir no pueden pagar y los negocios no pueden abastecerse”, señaló Peñaloza.-