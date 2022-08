Nueve datos sobre la calidad de vida en pueblos y ciudades de Argentina

La Fundación Colsecor realizó una Medición de calidad de vida en pueblos y ciudades de Argentina con el objetivo de indagar el bienestar en la vida cotidiana,

así como la satisfacción con el lugar donde se habita.

"Esta investigación, que se realizó por primera vez en el 2020, consiste en una serie de preguntas realizadas a través de cuestionarios digitales a habitantes de nuestro país", explicaron desde la Fundación.

La investigación completa puede ser consultada en el siguiente enlace.

El estudio arribó a nueve conclusiones:

1. Casi ocho de cada diez jóvenes se quieren ir del país

"Los jóvenes son los menos optimistas, son especialmente sensibles a desarrollar sentimientos de pesimismo en un clima social agitado. El optimismo permanece igual, reflejado en la consulta", informó la Fundación.

Según la encuesta, el 63% de los consultados se sienten optimistas. Sin embargo, el porcentaje cae al 48% en los jóvenes de 15 a 24 años.

Además, el 78% de los jóvenes también reconocieron querer irse del país si surge alguna posibilidad frente al 52% en la población general. En 2020, el porcentaje de jóvenes que querían irse al país era del 60%.

2. El cansancio pandémico generalizado sigue presente

El cansancio pandémico generalizado sigue presente. Se trata de un fenómeno mundial y no es el cansancio común, más allá que la experiencia no es la misma para quienes tienen asegurado un techo y un plato de comida todos los días que para los que no.

Estos últimos padecen una "sumatoria de estreses" por lo que los mecanismos de adaptación al estrés que generan las condiciones de incertidumbre

sostenida en el tiempo tienen un alto costo. El organismo genera una respuesta de hiperalerta, aumenta la atención involuntaria -es común exaltarse con cualquier ruido, dificulta la concentración, cuesta dormir y aparece ira y enojo. Y la aparición de otras enfermedades. Es desde ese contexto donde se pueden leer estos datos.

Como dato positivo, hay menos percepción de soledad, tristeza y depresión.

3. La mayoría declaró disfruta de la vida, especialmente en localidades pequeñas

El 64% afirmó que disfruta de la vida. El disfrute de la vida es mayoritario en Argentina, aunque mucho más alto en pueblos y ciudades chicas que en grandes ciudades y levemente menor que en el 2021, por lo que se percibe una leve caída del disfrute de la vida.

4. Con la vuelta de la presencialidad, las personas están menos satisfechas con los servicios de salud, educación y transporte

Todas las preguntas relacionadas a servicios de salud, educación y transporte cayeron en relación al 2021.

5. Acceder a crédito se hizo más difícil

Ante la consulta “¿Y qué tan satisfecho/a se siente con las posibilidades de acceso al crédito en la localidad donde vive?”, este año respondió afirmativamente el 36% contra el 46% del año pasado.

6. El mercado es mejor valorado que el Estado

El estado ha sufrido una baja en su valoración muy significativa. Paralelamente la valoración con respecto al mercado permanece igual.

Del 1 al 10, siendo uno nada defensor del Estado y diez muy defensor, 2022 obtuvo un promedio de 5,2 puntos frente a 7 en 2020. A la misma pregunta pero con el mercado, los puntajes fueron de 5,7 y 6 en los respectivos años.

7. Las personas valoran más la libertad que el orden y la solidaridad

La encuesta pedía a las personas ordenar por prioridad: libertad, orden y solidaridad. En 2020, las prioridades fueron: 1) libertad, 2) solidaridad y 3) orden.

Esto representa un cambio respecto al 2021 donde la solidaridad era el valor más elegido.

8. Aumento en la confianza pública y el compromiso comunitario con vecinos

Ante la pregunta “¿si las personas tuvieran la oportunidad de aprovecharse de usted, cree que lo harían?”, el 52% dio una respuesta afirmativa en 2022 frente al 63% en 2021.

Además, el 64% de los encuestados también afirmó haber colaborado con vecinos para resolver algún problema de su comunidad"

"Si se afirma que hay mayor confianza pública, mayor compromiso comunitaria, podría aseverarse que descendió bruscamente la confianza institucional ya que resalta en este año la desconfianza en el vínculo entre sociedad y su participación en diferentes instituciones. Como dato impactante, se reflejó una caída de la participación en muchas instituciones", concluye el informe.

9. Frente a la inflación, buscar mejores precios y consumir menos

Pensando en el contexto que se está atravesando el país, particularmente en lo económico, este año se le consultó a la sociedad argentina qué tipo de estrategias tenía frente a la inflación.