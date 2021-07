Durante la última semana en la que se podían definir las listas para las candidaturas de las PASO, el nombre de Olga Riutort surgió de forma sorpresiva para acompañar a Martín Gill por el Frente de Todos.

En ese marco, la flamante candidata habló en Tanta Trampa de Radio 102.3 y, en primer lugar, afirmó que está convencida del proyecto del partido:

"Estoy convencida que este es el lugar y que dentro del Frente de Todos y en particular en el justicialismo nacional tiene que darse un gran debate de reorganización interna pero nunca provincializándolo".

Esto último Riutort lo señaló por cómo según ella Hacemos por Córdoba pretende conformar su partido. "No creo en los partidos provinciales como está queriendo hacer Schiaretti en la provincia de Córdoba jugando para el macrismo de cara el 2023", sostuvo.

Además, elogió a Martín Gill, su compañero de fórmula, y sostuvo que "es de la generación que naturalmente va a dar el debate más profundo en el recambio que se viene para el 2023".

Por otro lado, apuntó contra el gobierno anterior: "Si no veníamos muy bien, Macri lo terminó de hundir a ese barco". En ese sentido, enfatizó sobre la confianza que tiene para con el oficialismo nacional actual: "Este modelo se está planteando cómo retomar la producción de trabajo después de la pandemia".

La candidata a diputada por el Frente de Todos señaló que la conexión con el oficialismo nacional se da a través de Carlos Caserio, a quién elogió: "Es un hombre muy abierto para trabajar en equipo, sabe escuchar y dirigir".

A su vez, criticó la forma en la que funciona el Concejo Deliberante por la amplia mayoría oficialista: "Si no cambiamos la carta orgánica el Concejo es realmente una escribanía, no podés discutir ni debatir y entonces a los medios no les interesa porque saben que va a pasar lo que el oficialismo quiera".

Por último, afirmó que sorprendió cuando le ofrecieron la candidatura y expresó que sigue trabajando y militando por Córdoba a pesar de las derrotas como candidata a intendenta que ha tenido "porque quiero a esta ciudad, la conozco y me di cuenta qué cosas están bien, cuáles no y cómo quiero cambiarla".