En Ciudad U junto a Constanza Orlando conversamos sobre este nuevo tiempo de pandemia y cuarentena.

En poco menos de quince minutos nos dejó interesantes reflexiones sobre que puede sobrevenir en los próximos meses y años

Algunas de sus definiciones las compartimos aquí , al igual que el vídeo con toda la entrevista

Dice Omar Rincón " Hay tres tendencias, la de los líderes económicos y políticos y de algunos medios que quieren hacer un borrón del 2020 y arrancar en el 2021 como si no hubiera pasado nada y que todo pudiera seguir igual, la segunda, la de los " inteligentes " que nos dicen que todo cambió, que el capitalismo está en retirada, que vamos a comenzar a no consumir, que vamos abrazar la vulnerabilidad, que son cosas muy bonitas cuando uno es un privilegiado y tiene casa, empleo y comida, pero es un análisis que olvida que el 70 % del mundo vive en los límites de la pobreza, y la tercera tendencia, donde estamos aquellos que no sabemos bien que decir o que va a pasar, pero si tenemos claro que algo pasó, que debemos oír, que el planeta está diciendo lo suyo, y las pistas las podemos buscar en el feminismo, en las culturas originarias, en las practicas solidarias en el territorio... lo mas preocupantes sería que solo veamos mas capitalismo oligopólico y sobre todo menos diversidad cultural porque lo pequeño y lo disidente la va a tener muy difícil para sobrevivir .."