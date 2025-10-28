Oportunidad para ser docente fundador de la Universidad Nacional Río Tercero
La UNRT ha abierto su Convocatoria Docente 2026, orientada a profesionales comprometidos con la enseñanza universitaria, la investigación y la extensión.
La apertura de dicha convocatoria será un hito en el proyecto institucional de la UNRT: busca conformar los equipos académicos que acompañarán el inicio de su historia universitaria.
La convocatoria abarca una amplia diversidad disciplinaria, lo que refleja la intención de la UNRT de construir un modelo educativo interdisciplinario, orientado tanto a la docencia como a la investigación y extensión.
La UNRT invita a docentes y profesionales que desean formar parte de un proyecto educativo de nuevo comienzo, a presentar sus propuestas y sumarse a la conformación de sus equipos académicos fundadores.
El llamado ofrece la oportunidad de contribuir al desarrollo de la educación pública superior en la región.
Áreas de participación:
La convocatoria está dirigida a integrar equipos académicos fundadores en los siguientes departamentos:
- Ciencias Exactas y Naturales
- Ingeniería y Tecnología
- Ciencias Sociales
- Humanidades
Requisitos y proceso de inscripción
Para postularse, los aspirantes deben presentar:
- DNI vigente
- Curriculum Vitae según modelo oficial de la UNRT
- Carta de presentación dirigida al rector organizador (máx. 300 palabras)
Una vez completados ambos documentos, los interesados pueden inscribirse mediante el formulario habilitado en el sitio oficial de la universidad.
Plazo de inscripción
La fecha límite para postularse es el 14 de noviembre de este año.