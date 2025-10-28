La apertura de dicha convocatoria será un hito en el proyecto institucional de la UNRT: busca conformar los equipos académicos que acompañarán el inicio de su historia universitaria.

La convocatoria abarca una amplia diversidad disciplinaria, lo que refleja la intención de la UNRT de construir un modelo educativo interdisciplinario , orientado tanto a la docencia como a la investigación y extensión.

La UNRT invita a docentes y profesionales que desean formar parte de un proyecto educativo de nuevo comienzo, a presentar sus propuestas y sumarse a la conformación de sus equipos académicos fundadores.

El llamado ofrece la oportunidad de contribuir al desarrollo de la educación pública superior en la región.

Áreas de participación:

La convocatoria está dirigida a integrar equipos académicos fundadores en los siguientes departamentos:

Ciencias Exactas y Naturales

Ingeniería y Tecnología

Ciencias Sociales

Humanidades

Requisitos y proceso de inscripción

Para postularse, los aspirantes deben presentar:

DNI vigente

Curriculum Vitae según modelo oficial de la UNRT

Carta de presentación dirigida al rector organizador (máx. 300 palabras)

Una vez completados ambos documentos, los interesados pueden inscribirse mediante el formulario habilitado en el sitio oficial de la universidad.

Plazo de inscripción

La fecha límite para postularse es el 14 de noviembre de este año.