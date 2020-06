La jueza de familia Ana Marion Baigorria de Río Cuarto ordenó al Edecom, el organismo que regula el tránsito en la ciudad, que le retire el carné de conducir a un riocuartense que lleva años sin cumplir con su obligación de pagar la cuota alimentaria a sus dos hijos y que supera los 200 mil pesos.

Además, la magistrada pidió la inclusión de este vecino en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En el escrito, Baigorria hizo un severo llamado de atención al progenitor, para que comprenda la importancia del cumplimiento cabal de su responsabilidad parental. “El hecho de ser padre de otra niña menor de edad es una circunstancia que no lo exime de asumir adecuadamente la obligación que le compete para con sus hijos, puesto que no puede pretender reducir el monto de la cuota alimentaria so pretexto de tener otros hijos a su cargo, pues debió prever que dar vida a más hijos le obliga a redoblar los esfuerzos para procurarse los ingresos económicos adecuados”, sostuvo.

Cuando se inició este litigio, los dos hijos eran menores de edad. Hoy son mayores de 18 años y asumieron la demanda en nombre propio, bajo la representación del abogado Juan Martín Fernández Cecenarro. “Se trata de un juicio que viene de larga data, del año 2011. Ya intentamos varias medidas para que esta persona cumpla con su cuota alimentaria y no lo logramos”, comentó el letrado a Puntal.

“Hay casos en el país en los que por ejemplo se le ha prohibido a una persona ir a una cancha de fútbol, o que ingrese a un club. Son cuestiones en las que entra a jugar un poco la imaginación y la creatividad del abogado y también la voluntad del tribunal, para que advierta como algo razonable lo que se le está proponiendo”.

En el caso de E.R.A., su expareja estaba al tanto de que en forma habitual esta persona se moviliza en moto y en un automóvil. “Se nos ocurrió entonces proponerle al tribunal que le prohíba manejar para ver si de esa manera logramos que finalmente pague la cuota alimentaria a sus hijos”, comentó Fernández Cecenarro.

Notificado de la decisión de la jueza, el padre demandado apeló en las últimas horas la resolución. Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá resolver si confirma o modifica la orden del juzgado de primera instancia.

