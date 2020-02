En el marco de la celebración del Día de San Valentín o Día de los Enamorados, el 14 de febrero, organizaciones nucleadas en la Liga LGBTIQ+ de las Provincias celebrarán el “Día de les Enamorades”.

La actividad federal, que se celebra con picnics en 11 ciudades de todo el país, lleva el nombre de “Violencia no es amor, amor es igualdad” y tiene entre sus principales objetivos problematizar las dinámicas violentas del “amor romántico” y visibilizar los vínculos sexoafectivos disidentes a la héterocisnorma.



En Córdoba la cita tendrá lugar el sábado 15 de febrero desde las 18 hs. en el playón del Parque Las Tejas, donde habrá DJs, performances drags, feria de emprendedorxs LGBTIQ+ feministas y una carpa de testeo de VIH. Entre lxs artistas que dirán presente se encuentran les DJs Frasco, Cande Aguirre, Flor QM y Soy El Fafa, y la drag queen Kalifornia Infinity.



La actividad en Córdoba es organizada por la Asociación Civil Devenir Diverse y la organización universitaria La Bisagra, ambas parte de la Liga LGBTIQ+, con el apoyo de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.

La jornada será escenario de los reclamos que sostienen las organizaciones que integran la Liga LGBTIQ+, como la aplicación efectiva de la ESI en todas las instituciones educativas y la aprobación de una Ley nacional de inclusión laboral formal para personas trans, travestis y no binaries. Vale recordar que el proyecto de Ley Lohana Berkins fue presentado por la Liga LGBTIQ+ y la diputada Gabriela Estévez en 2018 con la firma de 55 legisladorxs nacionales.



“La ESI es muy importante porque nos brinda herramientas para identificar las violencias naturalizadas en las relaciones sexoafectivas y que muchas veces se disfrazan de romanticismo, por ejemplo los celos o el aislamiento de las redes de contención como les amigues o la familia. Éstas prácticas tóxicas sientan muchas veces las bases de otras formas de violencia como la física, que también atraviesa a los vínculos sexoafectivos disidentes”, comentó el presidente de Devenir Diverse Guillermo Merlini Siciliano.



“Cuando decimos que el amor no es violencia, sino que es igualdad, nos referimos no sólo a la posibilidad de construir vínculos sexoafectivos libres de violencia, sino también a la necesidad de vivir todes en una comunidad con acceso igualitario a los derechos elementales como el trabajo formal. No podemos escindir una cosa de la otra. Amor e igualdad son dos caras de la misma moneda. Por eso también estamos pidiendo por la aprobación de la Ley Lohana Berkins de inclusión laboral trans y travesti”, agregó Thiago Galván de La Bisagra.