El Senado de la Provincia de San Luis aprobó hoy el pedido de licencia por 30 días con goce de haberes formulado por el senador Ariel Rosendo, acusado de violencia de género en perjuicio de su ex mujer, Ivana Massimino.

El legislador es sindicado también por haber destruido la sede del gremio SMATA en la ciudad de Villa Mercedes, para llevarse electrodomésticos y pertenencias de su ex esposa, quien residía en el lugar.

El pedido fue aprobado por unanimidad sin que ningún senador pidiera expresarse sobre este tema, consignaron a Télam fuentes de la legislatura de la provincia.

La carátula judicial contra el legislador es "violencia de género y robo" y el senador nacional de Juntos por el Cambio por el distrito, Claudio Poggi, criticó que el Gobierno provincial no se haya pronunciado sobre la cuestión, al afirmar que "hay un silencio cómplice" por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo.



La jefa del mayoritario bloque oficialista Frente Unidad Justicialista, Mabel Leyes, afirmó en declaraciones periodísticas que "se trata de un hecho de índole privada y por eso no le corresponde a los senadores opinar".

Los hechos denunciados en la policía y en la justicia ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando el senador Ariel Rosendo, acompañado de otras personas, llegó a la sede del gremio SMATA en Villa Mercedes y rompió con un hacha la puerta de ingreso, violando la restricción perimetral que se le había dictado, ya que en ese domicilio vivía su ex mujer.

El ahora licenciado senador tiene varias acusaciones de su mujer por violencia de género, también de una ex empleada por acoso sexual, y comerciantes de Villa Mercedes lo denunciaron en 2018 por aprietes a un sector que no adhería a un paro contra el ex presidente Macri, entre otros hechos de violencia pública.

Hasta el momento ninguno de esos expedientes ha tenido resolución judicial.

Rosendo no estuvo en las tres últimas sesiones del Senado Provincial.

Hasta mediados del año pasado fue secretario general de SMATA en Villa Mercedes, ciudad ubicada a 92 kilómetros de la capital provincial, pero la conducción nacional del gremio lo desplazó del cargo por haber encontrado numerosas irregularidades en su gestión.