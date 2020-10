A finales de septiembre, el Ministerio de Salud de la Nación incluyó a la obesidad de grado 2 y 3 como factores de riesgo ante la Covid-19. La información fue publicada en los últimos decretos del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia.

Por esto, la Policía de Córdoba se readecuó y comenzó una campaña de difusión para que el personal provincial se entere de estas nuevas disposiciones.

Cabe recordar que desde los inicios de la pandemia, cerca de 500 policías sacaron licencia excepcional por estar dentro de los grupos de riesgo considerados en ese momento. Estos eran: mayores de 60 años, personas con Epoc, con diabetes tipo 1, personas embarazadas, con enfermedades autoinmunes, entre otras.

Con esta nueva disposición, lo primero que realiza la Policía es informarles a los agentes sobre el tema y luego se les realizarán estudios en el Policlínico. Con esa información, el o la agente decidirá si utiliza la licencia o no.

"Ellos están en su derecho de solicitar la misma licencia extraordinaria que el grupo anterior", informó la comisaria Marcela Santucho en diálogo con Canal 10. Quien use la licencia debe dejar de trabajar ya que queda en una tarea no operativa clínica.

"Todo esto apunta a la prevención y promoción de la salud, no a una licencia que no revierta un problema de salud", indicó Santucho. Aquellos policías que decidan no tomarse la licencia, tendrán a disposición un plan de salud para bajar de peso.

De los casi 20 mil agentes de la fuerza, 509 se han tomado licencia por ser grupo de riesgo frente a la Covid-19. Esto implica un porcentaje bastante bajo y, según Santucho, no impactó en el funcionamiento de la Policía.