Una gran emoción se vivió este viernes en la casa de Nehemías Burantt, un niño de barrio Los Granados que superó los obstáculos de una rara enfermedad, logró completar el colegio primario y ya tiene como objetivo comenzar sus estudios secundarios.

"Nehemías es un niño con Atrofia Muscular Espinal (AME), es una enfermedad genética", explicó su acompañante Claudia Pietras, visiblemente emocionada.

La AME ataca las células nerviosas llamadas neuronas motoras que se encuentran en la médula espina y afecta la capacidad muscular y, por ende, la posibilidad de realizar movimientos.

"Él, con un sólo dedo que maneja de su mano, puso todo el esfuerzo para aprender", contó Claudia. Nehemías utilizó una computadora para desarrollar sus conocimientos.

La abuela, Elvira, dijo sentir "mucho, mucho orgullo". Entre lágrimas confesó que "Nehemías es un ser maravilloso. He aprendido mucho de él".

Hasta el domicilio del egresado se acercó la directora de la escuela Padre Gambino, Analía Zapata, quien hizo entrega del certificado de egreso al niño.

Nehemías dijo sentirse bien. "No me habían dicho nada. Me dijeron que era una sorpresa", expresó.

En el futuro, para seguir derribando barreras, Nehemías necesita una computadora nueva y una impresora. Su hermano, Mickeas, quien también sufre de la misma enfermedad, desea continuar el camino de su hermano, y también precisa de los mismos elementos para seguir cumpliendo sus metas.