Grupo de padres convocan a una marcha a la legislatura por la vuelta a clases e invitan a movilizarse el próximo lunes 1º de Febrero, para que el retorno de los alumnos a las aulas no dependa de la vacunación a docentes.

La agrupación Padres Organizados Córdoba, que lleva adelante el reclamo de la reapertura de la educación presencial, criticó los anuncios que hizo el gobernador Juan Schiaretti sobre una vuelta mixta a las aulas desde el 1º de marzo.

En su momento dijeron que “es un anuncio que no tiene ningún contenido por detrás", al tiempo que los miembros de la agrupación destacaron la falta de un plan por parte de la Provincia a diferencia de otros distritos que lo presentaron y publicaron.

Además reclaman mayor apertura al diálogo por parte del Ministro de Educación Walter Grahovac, que había anunciado que "desde el 1º de Marzo clases presenciales por grupo."

En la oportunidad el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que el 19 de febrero retornarán a las aulas los alumnos de sexto grado y de sexto año. Mientras que estableció el 1 de marzo con fecha de retorno para el resto del plantel escolar pero bajo una modalidad mixta con grupos de estudiantes separados por semanas que se intercalarán entre virtuales y presenciales.

Los Padres Autoconvocados siguen firmes en su postura: "No es suficiente, nosotros estamos convencidos de una educación presencial al cien por cien y vamos a seguir luchando por eso".

Ante este cuadro de situación, integrantes del grupo "Padres Organizados Córdoba", convocaron a una marcha el próximo lunes 1 de febrero a las 09 de la mañana hasta la Legislatura de Córdoba para situarnos frente a la unicameral, con el objetivo de que "consideren a la educación presencial como esencial".

En una entrevista brindada a Canal 10 en la CRÓNICA del MEDIODÍA, Soledad Cabral, integrante del grupo de padres, señaló: “Vamos a pedir en la Legislatura que se declare esencial. Parece increíble que tengamos que solicitar semejante derecho tan básico y elemental”.

Cabe destacar que lo que solicitan desde la organización, es que consideren el retorno de los alumnos a las aulas sin depender de la vacunación u otras medidas. “Dado que la segunda ola sería inevitable y vendría en Marzo, que no sean las escuelas lo primero en cerrar. Prioricemos a la educación con los protocolos que sean necesarios, garatizada la seguridad sanitaria y el aprendizaje, y que las escuelas sean lo primero en abrir y lo último en cerrar. Vemos que se flexibilizaban otras actividades, sin condicionamiento a la vacunación, ni a voluntades gremiales, ni a un semáforo epidemiológico”, manifestó Cabral.

Por otra parte, Soledad Cabral se refirió a lo que provocó la pandemia y cómo impactó en los niños y adolescentes: "estamos pidiendo como padres las clases presenciales por los efectos altamente nocivos para los niños y para la sociedad. Los niños no tienen gremio, nos tienen a nosotros".

Padres Autoconvocados: "Estamos convencidos de una educación presencial al cien por cien y vamos a seguir luchando por eso".

Asimismo la integrante del grupo "Padres Organizados Córdoba" dijo que sabemos que “el ciclo lectivo va a comenzar con una modalidad dual, es decir mitad presencial y mitad virtual, lo que a nosotros nos llena de incertidumbre porque faltan datos concretos y detalles... dicen que van a... comunicarse con el COE, armar el protocolo, ver la situación de cada colegio... luego de 12 años que el Ministro de Eduación está al frente del ministerio y de 10 meses de las escuelas cerradas, el -vamos a- nos parece poco a un mes de comenzar el ciclo lectivo 2021.”

Al referirse a cuestiones puntuales sobre las que requieren información los padres, Soledad Cabral puntualizó que “la infraestructura de los colegios, el estado edilicio, la cantidad de docentes y de no docentes porque estamos frente a un proceso nuevo de abrir las escuelas en pandemia que no es menor pero creemos que si se prioriza y se ponen a disposición los recursos necesarios a esos fines nada es imposible. Valoramos el esfuerzo que los docentes hicieron en el 2020 porque se pusieron al hombro la modalidad virtual que desconocían y a la que no estaban habituados, un esfuerzo enorme de padres, docentes y alumnos también. La modificación de horas y planes que hicieron los docentes fue un esfuerzo enorme y adecuarse a tecnologías a las que no estaban habituados por lo que ellos tienen la misma incertidumbre y al describir la situación hablan de improvisación absoluta”, para definir la política educativa que se está llevando a cabo.