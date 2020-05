El matemático y periodista argentino Adrián Paenza habló con Nada del Otro Mundo sobre la pandemia de coronavirus, el rol de la ciencia y la política.

"Por un tiempo decidí no salir, todavía no estaba establecida la cuarentena, por miedo a estar infectado y sin saber, estar infectando a otras personas", contó el matemático desde su casa en Chicago, Estados Unidos.

Y agregó: "Si no hay vacuna o tratamiento no me imagino viajando a Argentina en un vuelo de 14 horas. No me imagino en un restaurant". Para Paenza, es necesario pensar cómo será la "nueva normalidad" después de la pandemia.

Diferencias entre Estados Unidos y Argentina

"Hay muchas diferencias entre Estados Unidos y Argentina. Creo que hay un gran diferencia es que Alberto Fernández tomó una medida de un gran estadista", definió.

Y añadió: "(Fernández) tomó la decisión antes de que se visibilizara".

Por otro lado, el divulgador científico criticó al presidente Donald Trump que tildó de troglodita, racista y misógino.

"Él se juega las elecciones dentro de seis meses y siempre hizo hincapié en la economía. La economía floreció en estos tres últimos años en que estuvo pero se le escapó todo en menos de un mes", contó.

"Está desesperado, cualquier cosa que atente contra eso él lo ve como la posibilidad de perder las elecciones", remarcó.

La ciencia

Paenza valoró la ciencia argentina y declaró: "La calidad de los científicos argentinos es una cosa extraordinaria. Yo lo vivo acá con la matemática porque me doy cuenta cuánto se busca a los matemáticos argentinos por la formación que tienen".

No obstante, dijo: "En Argentina siempre hubo una negación de la ciencia. De hecho, venimos de cuatro años de un gobierno que lo ninguneó". Y criticó: "El macrismo logró lesionar pero no derrotó a la ciencia argentina".

A su vez, valoró la importancia de que el país pueda producir respiradores y desarrollar kits de detección rápida de coronavirus.

Entrevista a Adrián Paenza / Nada del Otro Mundo - FM 102.3 by cba24n.com.ar

"Argentina se convirtió en el octavo país del mundo en condiciones de producir los kits", afirmó.