Los récords de casos diarios de los últimos días en la provincia (miércoles y jueves por encima de los 350) confirman la continuidad en la curva de registros. Los 7.113 positivos registrados hasta el momento trazan el complejo panorama.

Sin embargo Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud anticipa que "las próximas semanas van a ser las más críticas". De un pico en plena pandemia no se sale de un día para el otro.

Este viernes, entrevistada por radio Universidad remarcó que "si hasta ahora no fue para tanto el impacto es porque se trabajó incansablemente" y en ese camino "la sociedad colaboró". Y continuó: "Nadie elige y a todos nos agota la cuarentena. Pero por ahora las medidas son la única forma hasta que haya un tratamiento efectivo o una vacuna".

En medio del contexto descrito, una ocupación total de camas críticas, entre Covid y 'no Covid' del 30%, la funcionaria valora que "se mantuvieron indicadores como ese porcentaje (hasta un 12% por coronavirus) y aún tenemos un sistema de vigilancia en marcha".

Se ocupó también de remarcar que "la mayor parte de la sociedad cumple con las normas sanitarias" y le hizo un pedido a quienes se oponen a la cuarentena: "Esa parte tiene que lavarse la cara y seguir acompañando para continuar mitigando la pandemia".

Sobre los argumentos para no retroceder de fase, consideró: "Esto es muy dinámico, pero con estos datos hay que tener un equilibrio entre las distintas medidas y cómo las vamos aplicando. Hoy es suficiente con cordones estrechos y restringidos, y alguna actividad que se debe clausurar. Contamos con una tasa de duplicación de casos adecuada, que es de más de 18 días. Se considera crítico menos de 15".

Barbás adujo que "nuestra sociedad necesita mimos" y consideró imprudente hablar respecto a lo que puede ocurrir en las fiestas de fin de año.

"Todavía queda un largo camino. Las predicciones no estarían resultado y no le resultaron a casi nadie. Todos los que no vemos a nuestros seres queridos hoy tenemos esta nueva forma de amar a padres y abuelos. Es la forma de cuidarlos y protegerlos", concluyó.