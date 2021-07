De acuerdo a los datos oficiales de las últimas semanas, las restricciones aplicadas tanto a nivel nacional como provincial, redundaron en una baja de contagios de coronavirus como también en un cierto alivio en la ocupación de camas críticas. El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer resaltó esta situación y dijo que las restricciones y la vacunación "han dado resultados".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, el mandatario municipal afirmó que "es importante el número de vacunados que se ha logrado, ya que tiene un impacto sobre la realidad sanitaria", al tiempo que remarcó que "está claro que las restricciones han dado resultados, porque los casos se amesetaron en un punto y han bajado".

No obstante, abogó porque la gente siga manteniendo los cuidados para no tener que volver a aplicar cierres. "Ojalá que podamos entender entre todos que hay que cuidarse, porque si vuelven a subir (los contagios) " habrá que aplicar "más restricciones, no hay otra solución", aseguró Ferrer.

El jefe comunal de Río Tercero, se refirió también a la detección de 3 casos de la variante Epsilon (California) en esa ciudad, en el marco de un estudio realizado por la provincia. En esa dirección dijo que consultaron al ministerio de Salud y la respuesta fue que "la preocupante es la Manaos, ya que el 45% de los casos positivos fueron de esa variante". Además, aseveró que la nueva cepa no es la más peligrosa, aunque "la pelea y las acciones a seguir" son las mismas.

También resaltó que la variante Delta es muy preocupante, porque "triplica o cuadruplica el poder de contagio de la Epsilon, además del poder agresivo que tiene". Agregó que hay que "hacer un seguimiento muy estricto", cuando aparezca un caso de esta variante, "porque si se nos escapa alguien y circula el virus, nos puede hacer un lío".