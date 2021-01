La protesta que viene realizando un grupo de transportistas autoconvocados desde el sábado pasado, en reclamo por un aumento tarifario y mejoras en la infraestructura vial, entre otros puntos, comenzó a complicar distintas áreas de la producción industrial de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

La protesta es motorizada por el grupo Transportistas Unidos Autoconvocados (Tuda), una organización que no tiene representación legal. Por lo tanto, no se la puede obligar a acatar una eventual conciliación obligatoria y es difícil poder sostener un diálogo por vías tradicionales, al no contar con interlocutores formalmente validados.

La Unión Industrial Argentina (UIA), la Unión Industrial de Córdoba (UIC), las Cámaras Argentina del Acero y de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportador de Cereales (Ciara-Cec), los Acopiadores de Granos y la industria frigorífica alertan que la medida pone en peligro la producción , la distribución y el abastecimiento de mercaderías, por lo que exhortan al gobierno a intervenir para poner fin al conflicto.

Los principales rubros afectados por el paro son la industria automotriz, el agro, la producción de acero y el sector de alimentos, entre otros.

En las últimas horas se conoció un comunicado de la Unión Industrial Argentina UIA donde piden que “se garantice la normal circulación y el consecuente abastecimiento en establecimientos industriales” afectados por la interrupción del transporte de cargas, y puntualizó que "ante este delicado panorama" resulta "indispensable recuperar los niveles de actividad previos al inicio de la pandemia".

Durante estas jornadas esta situación provocó que dos automotrices de la provincia de Córdoba -Fiat y Renault- debieran paralizar la línea de producción “ante la falta de autopartes” derivada de la protesta de camioneros, lo que implicó “la suspensión de operarios”, señalaron.

El presidente de la UIA Marcelo Uribarren también indicó en declaraciones a Canal 10 en la CRÓNICA del MEDIODÍA que “los cortes afectan particularmente a la industria en función del desabastecimiento de insumos, las complicaciones para distribuir los productos y la detención de líneas de producción”.

“Ya no sabemos con quién hablar. Estamos en permanente comunicación con la Unión Industrial Argentina (UIA) y con el Ministerio de Industria, tratando de resolver este tema que está impactando en todos los rubros. Me están llamando de todas las cámaras: automotrices, autopartistas, frigoríficos, lácteos, minería. Todos muy preocupados”, explicó Uribarren.

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) reclamó que “un paro como este en estos momentos es incomprensible y realmente afecta a toda la cadena industrial y esperamos que esto se resuelva rápidamente pero la solución no es tan fácil, no son un gremio, son autoconvocados y no tienen un vocero.”

Finalmente Uribarren dijo que “esto afecta el transporte de granos al puerto y la llegada de los productos importados, no se les puede hacer una conciliación obligatoria por lo que estamos esperando que el Ministerio de Industria de Córdoba haga gestiones con la fiscalía para que de órdenes a la policía de correrlos de la ruta.”