Paso a paso, cómo anotar para la vacunación a chicos y chicas de 12 a 17 en Córdoba

Ver: Córdoba habilita la inscripción para vacunación de personas de 12 a 17 años

Quienes tengan 12 años deberán ser inscriptos por un adulto, mientras que entre los 13 y los 17 años podrán hacerlo de manera personal.



Se deberá adjuntar el certificado médico correspondiente en caso de que la persona padezca alguna patología.

El próximo martes 3 de agosto iniciará la vacunación de los grupos priorizados por comorbilidades.

Hacé click aquí para anotarte aquí

1. Ingresá a la web https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar/Menores

2. Elegí entre dos opciones: menores de 13 o mayores o iguales de 13 años

3. Completá los datos personales

4. Si tenés comorbilidad, debes adjuntar el certificado médico

Factores de riesgo priorizados

Diabetes tipo 1 o 2.



Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).



Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.



Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.



Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.



Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.



Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.



Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.



Personas con tuberculosis activa.



Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.



Síndrome de Down.



Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.



Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.



Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.



Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.



Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.



Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD