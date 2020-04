El locro es un plato tradicional argentino que se suele consumir para fechas patrias y especiales, y el día del Trabajador no es la excepción.

Para estos días frescos, se vuelve una opción ideal y Alba del Castillo, cocinera de Aldea Los Cocos en Falda del Carmen, lo preparó en vivo y reveló todos sus secretos para hacer el mejor locro.

De la receta salen cerca de ocho porciones grandes. Se puede congelar el sobrante y comerlo dentro de los tres meses.

Ingredientes:

4 cebollas grandes

medio kilo de maíz molido remojado

medio kilo de porotos remojados

800 gramos o un kilo de zapallo

1 pimiento amarillo, o rojo

Agua, cantidad necesaria

Sal a gusto

Opcional: 300 gramos de repollo, 1 papa y/o 1 batata. Si querés hacerlo vegetariano, eliminás la carne de la receta y le sumás una zanahoria.

Carne:

medio kilo de tripa gorda

medio kilo de mondongo previamente limpio y hervido

300 gramos de panceta

1 kilo de costillas o patas de cerdo

1 kilo de osobuco

1 chorizo colorado

Para la salsa:

1 cebolla

aceite, cantidad necesaria

pimentón, cantidad necesaria

1 cebolla de verdeo (opcional)

Preparación:

1- La noche anterior, poner a remojar el maíz molido y los porotos, al menos por doce horas.

2- El día de la preparación, cortar todos los vegetales. Luego, rehogar la cebolla, el zapallo, el pimiento y las verduras opcionales juntos.

3- Una vez que las verduras están rehogadas, sumarle el maíz molido con el agua del remojo y dejar cocinando a fuego bajo por una hora u hora y media.

4- Pasado ese tiempo, agregar las carnes cortadas menos el chorizo colorado. Dejar cocinar por tres horas más con la olla tapada.

5- Si el locro se va secando, hay que agregarle agua en cantidad necesaria para que no se queme o se pegue, aunque no demasiada, para que no pierda consistencia. Revisalo cada 20 minutos o media hora para que no se queme.

5- Cuando falten 15 o 20 minutos antes del final de la cocción, le agregás el chorizo colorado cortado. Al final de la cocción, se agrega la sal.

6- Al emplatar, sobre la salsa, se puede agregar cebolla de verdeo cortada.

Para la salsa:

1- Rehogar una cebolla picada en aceite. Cuando se transparente, agregarle pimentón en cantidad necesaria. Cocinar por cinco minutos.

2- Cuando sirvas el locro, poné primero la salsa con cebolla y pimentón y luego la ceboolla de verdeo picada.

Tips:

Si te olvidaste de poner el maíz a remojar, poner en un recipiente apto para microondas dos partes de agua y una parte de legumbres y llevarlo al microondas durante 15 minutos para que se ablande.

Si llega la hora de servir el locro y los porotos siguen duros, ponerle un chorro de agua fría para que se tiernicen más rápido y cocinar por algunos minutos más.