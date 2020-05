El infectólogo Pedro Cahn aseguró este domingo que “nadie es pro cuarentena” pero sí “somos anti muerte y anti desastre humanitario” y cuestionó a los que están en contra del aislamiento obligatorio al decir que allí donde no se pudo cumplir con el distanciamiento social, como en los barrios populares, el crecimiento de casos de coronavirus “es mucho mayor”.

“Argentina no inventó nada, no es una isla en el mundo donde la cuarentena no existe, sino que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Cahn en declaraciones a Radio 10.

El infectólogo que integra el comité asesor del Gobierno nacional afirmó: “No soy fanático de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es pro cuarentena, somos anti muerte y anti desastre humanitario ante una enfermedad de rápida transmisibilidad”.

“Para los que dicen si la cuarentena sirve o no, hay que decir que en los lugares donde se pudo hacer el distanciamiento social el crecimiento es muy lento y en los que no se pudo realizar es mucho mayor”, sentenció y puso como ejemplo lo que está ocurriendo en el Barrio Padre Mujica (ex Villa 31) de Retiro, en la villa 1- 11-14 del barrio porteño de Flores o los geriátricos.

Señaló, con respecto a la situación de los barrios populares, que “el menor problema que tenemos es si se actuó bien o se tardó 48 horas”, sino que lo principal son “las condiciones de vida de la gente, la falta de agua y el hacinamiento” y cuestionó la “muy injusta distribución del ingreso” que existe en la región.

"En la medida que podamos mantener el distanciamiento social a partir de mañana que se empiezan a liberalizar algunas actividades, va a empezar a volver gota a gota la actividad económica sin que perjudique la marcha de la epidemia y la integridad del sistema de salud", recalcó.

Criticó también al anterior gobierno de Mauricio Macri por no priorizar la salud “a tal punto que se degradó el Ministerio de Salud a secretaría”.

Consultado por el modelo de aislamiento flexible que implementó Suecia, Cahn informó que el país europeo tiene “2.600 casos por millón de habitantes infectados de coronavirus, 319 por millón de muertes y Argentina sólo tiene 6”.

“Hay un artículo que salió en el diario The Guardian de Gran Bretaña que pone como ejemplo a la Argentina de lo que se debe hacer”, resaltó.

Sobre la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles, indicó que “hay ocupadas 150 sobre un total de 8.500 que hay en el país”.

“Es cierto los que dicen que estamos combatiendo una pandemia del siglo XXI con estrategias del siglo XVIII, lo que sucede es que en ausencia de una cura o una vacuna la mejor herramienta que tenemos es el distanciamiento social”, expresó.